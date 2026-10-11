Η συγκυβέρνηση δεν δεσμεύει την ΕΔΕΚ για το 2028 - Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή στον «Π» για τις αποφάσεις που έρχονται στο κόμμα

Οδεύουμε προς τις προεδρικές εκλογές και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις προθέσεις των κομμάτων. Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει τη συμπόρευση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη;

Η απόφαση του κόμματος για στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023 λήφθηκε συλλογικά. Ως νέα πρόεδρος του κόμματος σέβομαι απόλυτα την απόφαση της παράταξης. Το γεγονός ότι είμαστε κόμμα της συγκυβέρνησης δεν σημαίνει ότι δεσμεύει την ΕΔΕΚ και για την επόμενη πενταετία. Την απόφαση για τις προεδρικές εκλογές του 2028 θα τη λάβουν τα νέα συλλογικά όργανα που θα προκύψουν στο Εκλογικό Συνέδριο του Δεκέμβρη. Σήμερα, προτεραιότητά μας είναι να επαναφέρουμε την ΕΔΕΚ στο προσκήνιο, αντάξια της ιστορίας και των αγώνων της, καθώς και της πολύτιμης παρακαταθήκης του ιδρυτή μας, Βάσου Λυσσαρίδη.

Συνέδρια

Στις 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το Καταστατικό Συνέδριο της ΕΔΕΚ. Ποιες μεγάλες αλλαγές αναμένονται;

Θα γίνει προσπάθεια εκσυγχρονισμού ορισμένων προνοιών του Καταστατικού. Ήδη άρχισαν οι διαδικασίες και διεξάγεται διάλογος σε τοπικές και επαρχιακές συνδιασκέψεις. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί, εάν το επιθυμεί, να καταθέσει τροπολογίες οι οποίες θα τεθούν προς ψήφιση στο Καταστατικό Συνέδριο. Ως πρόεδρος του κόμματος εντοπίζω ορισμένες προβληματικές πρόνοιες στο Καταστατικό. Για παράδειγμα, υπάρχει πρόνοια που προβλέπει την αυτόματη απώλεια ιδιότητας μέλους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, χωρίς να εξετάσει την περίσταση κάποιο συλλογικό όργανο, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης των μελών. Τέτοιες πρόνοιες δεν έχουν καμία θέση σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Επίσης εντοπίζω πρόβλημα ως προς τη συγκέντρωση εξουσιών σε μη εκλελεγμένα πρόσωπα. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερος πολιτικός ρόλος στους εκλελεγμένους αξιωματούχους. Για παράδειγμα, να ενισχυθεί ο ρόλος του αναπληρωτή προέδρου και των δύο αντιπροέδρων και ιδιαίτερα στα συλλογικά μας όργανα, Πολιτικό Γραφείο και Κεντρική Επιτροπή. Να λειτουργήσει το κόμμα πιο δημοκρατικά, πιο συλλογικά και πιο αποτελεσματικά.

Κλείδωσε η ημερομηνία του Εκλογικού Συνεδρίου;

Δεν έχει προκηρυχθεί επίσημα το Εκλογικό Συνέδριο διότι πρέπει πρώτα να διεξαχθεί το Καταστατικό Συνέδριο. Οι εκλογές του Δεκέμβρη θα διεξαχθούν με βάση τις πρόνοιες του νέου Καταστατικού και άρα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση μετά το Καταστατικό Συνέδριο.

Θα επαναδιεκδικήσετε την προεδρία του κόμματος τον Δεκέμβριο;

Ο κόσμος της ΕΔΕΚ θέλει να γυρίσουμε σελίδα και ζητά νέα πρόσωπα στην πρώτη γραμμή. Αυτό φάνηκε από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου αλλά και των εσωκομματικών εκλογών του Σεπτεμβρίου. Εμείς αφουγκραζόμαστε τον κόσμο της ΕΔΕΚ και θα τιμήσουμε αυτήν την ισχυρή εντολή. Συνεπώς δεν μπορώ να είμαι απούσα από αυτόν τον αγώνα. Ο κόσμος με τοποθέτησε στη θέση του προέδρου της ΕΔΕΚ. Διεκδίκησα την προεδρία τον Σεπτέμβριο με ένα μακροχρόνιο πλάνο, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται αλλά δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες. Έγιναν άμεσα ορισμένες ενέργειες αλλά υπολείπονται ακόμα πολλά.

Οικονομικό πλάνο

Πρόσφατα ανακοινώσατε την έναρξη παγκύπριας εκστρατείας για οικονομική ενίσχυση της ΕΔΕΚ. Σε ποιο σημείο βρίσκονται τα οικονομικά του κόμματος;

Ένα κόμμα που δεν έχει καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή δεν αντιμετωπίζει μόνο πολιτικές αλλά και οικονομικές δυσκολίες. Η απώλεια της κρατικής χορηγίας, που ξεπερνούσε το μισό εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, δημιουργεί σοβαρά ελλείμματα στον προϋπολογισμό του κόμματος, το οποίο διατηρεί επαρχιακά γραφεία και έχει μηχανισμό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μείνει εκτός Βουλής και η απολεσθείσα κρατική χορηγία κάλυπτε μεγάλο μέρος των εξόδων της ΕΔΕΚ. Ως εκ τούτου, άρχισε μια παγκύπρια εκστρατεία εισφορών στο κόμμα που έρχεται μετά και από παρακλήσεις αρκετών μελών της ΕΔΕΚ. Η απόφαση αυτή λήφθηκε έναν μήνα μετά την εκλογή μου στην προεδρία του κόμματος διότι ήθελα πρώτα να μελετήσω την οικονομική κατάσταση. Κρίναμε λοιπόν ότι για να συνεχίσει να υπάρχει μια δυνατή ΕΔΕΚ πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι οικονομικά εύρωστη και έτσι καλούμε τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να συνεισφέρουν οικονομικά.

Γνωρίζουμε ότι άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή το οικονομικό πλάνο για εξορθολογισμό των δομών. Θα προχωρήσετε σε μείωση του προσωπικού;

Ένα κόμμα που μένει εκτός Βουλής καλείται να λάβει δύσκολες αποφάσεις. Μια εξ αυτών είναι και η μείωση του έμμισθου προσωπικού, πάντοτε με βασικό κριτήριο την εύρυθμη λειτουργία του κόμματος. Να σημειώσω ότι στο Καταστατικό Συνέδριο του κόμματος θα γίνει οικονομικός απολογισμός για το τι έχουμε παραλάβει και πού βρισκόμαστε σήμερα.

Ενδιάμεσος χώρος

Την εβδομάδα που πέρασε, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι θα αρχίσει μια συνεργασία με τη ΔΗΠΑ σε επίπεδο παραγωγής πολιτικών προτάσεων. Ανέφερε επίσης ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος με την ΕΔΕΚ.

Έγινε μια πρώιμη συζήτηση επί του θέματος κατά τη συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ τον Σεπτέμβριο. Ως ΕΔΕΚ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε κάποιες θέσεις και πολιτικές για το καλό του τόπου στις οποίες υπάρχουν συγκλίσεις, ωστόσο ποτέ δεν θα σταματήσει το κόμμα μας να είναι αυτόνομο και να διαμορφώνει θέσεις με βάση την ιδεολογία του, έχοντας πάντοτε υπόψη τον ιστορικό ρόλο της ΕΔΕΚ.

Κυπριακό

Παρατηρείται μια αλλαγή στο πνεύμα και λεκτικό των ανακοινώσεων της ΕΔΕΚ για το Κυπριακό. Κάποιος ουδέτερος θα έλεγε ότι οι τοποθετήσεις είναι πιο εποικοδομητικές. Ωστόσο, ορισμένοι σκληροπυρηνικοί αντιδρούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Οι θέσεις της ΕΔΕΚ στο κυπριακό πρόβλημα δεν αλλάζουν λόγω της εκλογής οποιουδήποτε κομματικού αξιωματούχου. Επιδιώκουμε να είμαστε ωφέλιμοι, χωρίς να παρεκκλίνουμε από τις θέσεις του κόμματος. Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να εκφράζει μια καθαρή πατριωτική φωνή διότι μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε ξανά κατεύθυνση στο Κυπριακό, όπως πράξαμε αρκετές φορές στο παρελθόν.

Πολλές φορές διαβάζουμε σχόλια και άρθρα τα οποία υποστηρίζουν ότι η ΕΔΕΚ δεν έχει μεγάλες διαφορές από το ΕΛΑΜ. Η ΕΔΕΚ όμως είναι σοσιαλιστικό κόμμα...

Η ΕΔΕΚ είναι ένα ανθρωποκεντρικό κόμμα που ασπάζεται δημοκρατικές αρχές και αξίες. Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με το ΕΛΑΜ, το οποίο, ας μην ξεχνούμε, εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή του τόπου ως παράρτημα της Χρυσής Αυγής. Το κυριότερο, ο ιστορικός ρόλος της ΕΔΕΚ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με το ΕΛΑΜ. Η ΕΔΕΚ ήταν το κόμμα της αντίστασης και το κόμμα που πάλεψε για να υπάρχει σήμερα δημοκρατία στην πατρίδα μας. Ακόμη, η ΕΔΕΚ ποτέ δεν θα συμβιβαστεί με την κοινωνική ανισότητα και το οικονομικό χάσμα μεταξύ των ανθρώπων.

Έχετε όμως τις ίδιες θέσεις στο Κυπριακό.

Η ΕΔΕΚ διαφωνεί με τη διζωνικότητα και τάσσεται υπέρ της εφαρμογής των βασικών ευρωπαϊκών ελευθεριών. Δηλαδή ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης, εργασίας και απόκτησης περιουσίας.

Ακρίβεια

Χαιρετίσατε τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια αλλά τονίσατε ότι δεν είναι αρκετά. Ποια άλλα μέτρα προτείνει η ΕΔΕΚ;

Ως ΕΔΕΚ δηλώσαμε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερα. Τονίσαμε ότι σημαντικές κοινωνικές ομάδες παραμένουν εκτός κάθε στήριξης, όπως οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που ξεπερνούν οριακά τα εισοδηματικά κριτήρια. Μέσα από τις επαφές με την τοπική κοινωνία έχουμε εντοπίσει και άλλες παραδοξότητες σε σχέση με τα κριτήρια. Για παράδειγμα, επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης λαμβάνουν ορεινές κοινότητες σε υψόμετρο ψηλότερο ή ίσο των 600 μέτρων. Ωστόσο υπάρχουν γειτνιάζουσες κοινότητες στα ορεινά που αντιμετωπίζουν παρόμοιες κλιματικές συνθήκες αλλά τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης επειδή έχουν οριακά διαφορετικό υψόμετρο. Άρα, θέτουμε το ζήτημα της διεύρυνσης των κριτηρίων στήριξης ώστε να εκλείψουν όλες αυτές οι παραδοξότητες.