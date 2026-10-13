Άμεση Δημοκρατία και Οικολόγοι ενώνουν δυνάμεις κατά της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα - Παγκύπρια διαμαρτυρία το Σάββατο στη Λευκωσία

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 13 Οκτωβρίου 2026, η Άμεση Δημοκρατία αναφέρει ότι η στήριξη του Κινήματος δείχνει πως το ζήτημα δεν είναι κομματικό. Όπως σημειώνει, το κόστος του ρεύματος πιέζει κάθε οικογένεια, συνταξιούχο και μικρή επιχείρηση, ενώ η κοινή παρουσία μπορεί να ενισχύσει το μήνυμα της διαμαρτυρίας.

Η οργάνωση αναφέρει ότι, όπως τονίζουν οι Οικολόγοι, «η ενεργειακή δικαιοσύνη δεν μπορεί να περιμένει», και ζητά φθηνό ρεύμα για όλους χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Η διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα είναι:

16:00: Συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας

16:30: Πορεία

17:00: Διαμαρτυρία στο Προεδρικό

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα διατεθούν δωρεάν λεωφορεία από όλες τις επαρχίες, με αναχωρήσεις από:

Πάφο: 14:00

Παραλίμνι: 14:30

Λάρνακα: 15:00

Λεμεσό: 15:00

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22059519. Η Άμεση Δημοκρατία καλωσορίζει κάθε κόμμα και φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει.

Την ανακοίνωση υπογράφει ο Φοίβος Δουκανάρης, εκπρόσωπος Τύπου της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου.