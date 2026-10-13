Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου ευχαρίστησε το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για την απόφασή του να συμμετάσχει στην παγκύπρια διαμαρτυρία για το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα.
Άμεση Δημοκρατία και Οικολόγοι ενώνουν δυνάμεις κατά της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα - Παγκύπρια διαμαρτυρία το Σάββατο στη Λευκωσία
Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου ευχαριστεί το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για τη συμμετοχή του στην παγκύπρια διαμαρτυρία. Συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας στις 16:00.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 13 Οκτωβρίου 2026, η Άμεση Δημοκρατία αναφέρει ότι η στήριξη του Κινήματος δείχνει πως το ζήτημα δεν είναι κομματικό. Όπως σημειώνει, το κόστος του ρεύματος πιέζει κάθε οικογένεια, συνταξιούχο και μικρή επιχείρηση, ενώ η κοινή παρουσία μπορεί να ενισχύσει το μήνυμα της διαμαρτυρίας.
Η οργάνωση αναφέρει ότι, όπως τονίζουν οι Οικολόγοι, «η ενεργειακή δικαιοσύνη δεν μπορεί να περιμένει», και ζητά φθηνό ρεύμα για όλους χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
Η διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα είναι:
- 16:00: Συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας
- 16:30: Πορεία
- 17:00: Διαμαρτυρία στο Προεδρικό
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα διατεθούν δωρεάν λεωφορεία από όλες τις επαρχίες, με αναχωρήσεις από:
- Πάφο: 14:00
- Παραλίμνι: 14:30
- Λάρνακα: 15:00
- Λεμεσό: 15:00
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22059519. Η Άμεση Δημοκρατία καλωσορίζει κάθε κόμμα και φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει.
Την ανακοίνωση υπογράφει ο Φοίβος Δουκανάρης, εκπρόσωπος Τύπου της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.