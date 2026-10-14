Ζαχαρίας Κουλίας: Ο Χριστοδουλίδης έχει ξεκινήσει προεκλογική - Το ΔΗΚΟ πρέπει να διεκδικήσει μόνο του

«Να σέβεται τη λογική μας»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως είπε, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι είναι νωρίς για προεκλογικά, την ώρα που ο ίδιος περιοδεύει σε εκδηλώσεις και σφίγγει το χέρι ακόμη και του τελευταίου παρευρισκόμενου. Ο κ. Κουλίας διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί παράλογο το να διεκδικεί επανεκλογή, ζήτησε όμως από τον Πρόεδρο να σέβεται τη λογική των πολιτών.

Για τους δύο υπουργούς που προέρχονται από το ΔΗΚΟ και έχουν ταχθεί δημόσια υπέρ του Προέδρου υπενθύμισε ότι είναι υπουργοί του κ. Χριστοδουλίδη. Αναφερόμενος στον υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, εκτίμησε ότι δεν αποφάσισε ξαφνικά μόνος του να δηλώσει πως το κόμμα έχει υποψήφιο και ότι σίγουρα δέχθηκε πίεση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Νεόφυτος Χαραλαμπίδης είχε δηλώσει στις 9 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ότι το ΔΗΚΟ έχει Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν αναζητεί υποψήφιο, θέση που προκάλεσε ενόχληση σε στελέχη του κόμματος, καθώς διατυπώθηκε χωρίς απόφαση των συλλογικών οργάνων.

Ρυθμιστικός ο ρόλος του Κέντρου

Ερωτηθείς για τις τρεις τάσεις που καταγράφονται στο κόμμα, την αυτόνομη κάθοδο, τη στήριξη του Προέδρου και τη συνεργασία με την Κεντροδεξιά, ο κ. Κουλίας επέμεινε ότι το ΔΗΚΟ πρέπει πρώτα να διεκδικήσει αυτόνομα, ώστε να καθίσει ισότιμα στο τραπέζι. Πρώτα, όπως είπε, χρειάζεται κυβερνητικό πρόγραμμα και ύστερα το κόμμα θα αποφασίσει αν θα συνεργαστεί προς τα δεξιά, τα αριστερά ή στο Κέντρο. Επικαλέστηκε το γεγονός ότι κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίζει το 50 συν 1 στον πρώτο γύρο, κάτι που κατά τον ίδιο καθιστά το εκλογικό σώμα του ΔΗΚΟ καθοριστικό, και προειδοποίησε ότι το κόμμα δεν μπορεί να ζητά τρεις και τέσσερις μήνες περίσκεψης ενώ οι άλλοι έχουν ήδη ξεκινήσει.