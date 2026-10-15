Η ΕΔΕΚ συμμετέχει στις διεργασίες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Η ΕΔΕΚ στηρίζει τη διαμόρφωση ενός ισχυρού και φιλόδοξου μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή, τη γεωργία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κεντρική θέση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών είναι ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα». Έμφαση δίνεται, επίσης, στην αποτροπή οριζόντιων περικοπών που αποδυναμώνουν τις πολιτικές συνοχής, στη διαφύλαξη και ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου και στη δημιουργία προϋπολογισμού που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι η παρουσία της στις διεργασίες του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ενισχύει τη φωνή της Κύπρου στον ευρωπαϊκό διάλογο και επιβεβαιώνει τη βούλησή της να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών και προτεραιοτήτων που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.