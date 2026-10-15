ΑΚΕΛ: Άμεσες λύσεις για τα προβλήματα στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Την αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ ηγήθηκε ο υπεύθυνος του Τομέα Υγείας, Δρ Χρύσανθος Γεωργίου. Σύμφωνα με το κόμμα, οι λειτουργοί περιέγραψαν μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση, καθώς εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες, με υπερβολικό φόρτο, ανεπαρκή στελέχωση, ελλιπή πρωτόκολλα και χωρίς τα αναγκαία εργαλεία για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η εικόνα αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ικανότητα του κράτους να διασφαλίσει ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας και ζητά άμεσες και ουσιαστικές λύσεις. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η προσφυγή της κυβέρνησης στην αγορά υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων δεν συνιστά πολιτική κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων ομάδων, αλλά μετακύλιση ευθύνης και σταδιακή ιδιωτικοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών.

Μεταξύ των αλλαγών που, όπως αναφέρει, είναι αναγκαίες, το κόμμα περιλαμβάνει:

Τον καθορισμό ανώτατου ορίου περιστατικών ανά λειτουργό, όπως εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Την αναθεώρηση των Σχεδίων Υπηρεσίας και τον προσδιορισμό σαφών εξειδικεύσεων.

Την απαλλαγή των λειτουργών από χρονοβόρες διοικητικές εργασίες.

Την απομάκρυνση καθηκόντων που δεν συνάδουν με τον επαγγελματικό τους ρόλο.

Το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας τη σωστή στελέχωση με επιστημονικό, διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό, την ουσιαστική επαγγελματική εποπτεία, την ανάπτυξη τεκμηριωμένων εργαλείων αξιολόγησης και την άμεση ενίσχυση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Το κόμμα αναφέρει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμα των πολιτών σε ποιοτικές, δημόσιες και καθολικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.