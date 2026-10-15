ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μετωπική σύγκρουση για το Ισραήλ: «Οι συνεργασίες της Κύπρου δεν χρειάζονται την άδεια του» - «Πόσο δύσκολο να στηρίξετε το διεθνές δίκαιο;»

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι στηρίζει τη συμμετοχή βουλευτών του σε πρωτοβουλίες που υπηρετούν αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, καλεί το ΑΚΕΛ να απολογηθεί, υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί μια απομονωμένη Κύπρο επειδή δεν αντέχει τον δυτικό προσανατολισμό της.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ μπορεί να χαρακτηρίζει τις συνεργασίες «λόμπι ξένων συμφερόντων», αλλά προσθέτει ότι μια χώρα υπό τουρκική κατοχή χρειάζεται ισχυρά διεθνή ερείσματα και παρουσία σε χώρους όπου λαμβάνονται αποφάσεις που την αφορούν.

Η ανακοίνωση απορρίπτει, όπως αναφέρει, το δίλημμα ότι η στήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό προϋποθέτει τον περιορισμό των διεθνών συνεργασιών της Κύπρου. Θέτει επίσης το ερώτημα αν το ΑΚΕΛ ζητά να βρεθεί η Κύπρος στην ίδια πλευρά με τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, το Ιράν και την Τουρκία.

Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι η ασφάλεια και η διεθνής θέση της Κύπρου είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις για να υποτάσσονται, όπως αναφέρει, στις ιδεολογικές εμμονές του ΑΚΕΛ, και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να οικοδομεί συνεργασίες με γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας.

Στο υστερόγραφο της ανακοίνωσης, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ δεν έχει ακόμη απαντήσει για χρηματοδοτήσεις, οπλισμό και παρακολουθήσεις, επικαλούμενος αρχεία της Σοβιετικής Ένωσης. Ρωτά, επίσης, αν το ΑΚΕΛ λειτουργούσε επί δεκαετίες ως μυστικός δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης.

ΑΚΕΛ προς ΔΗΣΥ: «Πόσο δύσκολο είναι να στηρίξετε το διεθνές δίκαιο;»

Το ΑΚΕΛ απαντά στον Δημοκρατικό Συναγερμό, διερωτώμενο πόσο δύσκολο είναι να δηλώσει ότι στηρίζει το διεθνές δίκαιο.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα σημειώνει ότι, ενώ η Κύπρος προσπαθεί να πείσει πως η μεγαλύτερη προστασία της χώρας είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, ο ΔΗΣΥ και οι υπόλοιπες δυνάμεις που, όπως αναφέρει, ανήκουν στο ισραηλινό λόμπι καλούνται να εξηγήσουν με ποιο έρεισμα θα απευθυνθούν στη διεθνή κοινότητα απέναντι στις επεκτατικές επιδιώξεις της Τουρκίας.

Το ΑΚΕΛ διερωτάται επίσης αν όσοι το κατηγορούν για ιδεολογικές εμμονές, επειδή καταδικάζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ, αποδίδουν την ίδια κατηγορία και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και ο Καναδάς, που καταδίκασαν όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη.

«Τελικά, όταν πρόκειται για τα συμφέροντα του Ισραήλ, πόσο δύσκολο τους είναι να ψελλίσουν έστω ότι στηρίζουν το διεθνές δίκαιο;» αναφέρει το ΑΚΕΛ.