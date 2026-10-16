LIVE/Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζητά άρση των κυρώσεων για τη Ρωσία - «Δεν θα πληγώσω τους συναγωνιστές μου», είπε για τον κόσμο του ΔΗΣΥ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η διάσκεψη Τύπου του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ, ο οποίος άνοιξε τις τοποθετήσεις του με το ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.

Η νέα εμφάνιση του κ. Νεοφύτου συγκεντρώνει πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται οι τοποθετήσεις του για ζητήματα της επικαιρότητας.

Η διάσκεψη πραγματοποιείται στο πολιτικό του γραφείο, επί της οδού Αικατερίνης Κορνάρο 30, στον Στρόβολο.