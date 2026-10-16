LIVE/Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζητά άρση των κυρώσεων για τη Ρωσία - «Δεν θα πληγώσω τους συναγωνιστές μου», είπε για τον κόσμο του ΔΗΣΥ

Δεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις του σχετικά με το αν θα κατέλθει ως υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού για το χρίσμα των Προεδρικών Εκλογών του 2028, ο Αβέρωφ Νεοφύτου.
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Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ παραχωρεί στις 12:00 δημοσιογραφική διάσκεψη από το πολιτικό του γραφείο στον Στρόβολο.
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η διάσκεψη Τύπου του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ, ο οποίος άνοιξε τις τοποθετήσεις του με το ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.
Η νέα εμφάνιση του κ. Νεοφύτου συγκεντρώνει πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται οι τοποθετήσεις του για ζητήματα της επικαιρότητας.
Η διάσκεψη πραγματοποιείται στο πολιτικό του γραφείο, επί της οδού Αικατερίνης Κορνάρο 30, στον Στρόβολο.
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