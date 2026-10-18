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Μπήκε με τα μπούνια στο παιγνίδι της επανεκλογής και το παίζει αδιάφορος

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ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οργιάζει η προεκλογική καμπάνια του Χριστοδουλίδη

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιμένει ότι «είναι νωρίς για να συζητούμε τις προεδρικές εκλογές του 2028». Η κυβέρνησή του όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την πολιτική πραγματικότητα σαν να μην έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου, οι κινήσεις στο κομματικό πεδίο, όλο το πλαίσιο των διορισμών σε καίριες θέσεις και η συστηματική προβολή των κυβερνητικών εξαγγελιών συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα συμβιβάζεται με την εντύπωση ότι το 2028 αποτελεί ένα ζήτημα που θα απασχολήσει το Προεδρικό μόνο όταν φθάσει το 2027. Ο κύριος πρωταγωνιστής Επί της πράξεως, ωστόσο, η προεκλογική μάχη έχει ήδη αρχίσει και ο πρώτος που φροντίζει να βρίσκεται μέσα σε αυτήν είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο περίγυρός του. Το παράδοξο δεν είναι ότι προετοιμάζεται...

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