ΔΗΣΥ και προεδρικές 2028: Η μάχη για το χρίσμα, η παρέμβαση Αβέρωφ για Ρωσία και το πραγματικό πολιτικό διακύβευμα

Κάποιες φορές μία εσωκομματική κρίση αποκαλύπτει περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πολιτικές ζυμώσεις και διεργασίες μηνών ή και ετών. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό η μάχη για το προεδρικό χρίσμα του 2028, μοιάζει να λειτουργεί ως ένα σεντόνι που το πήρε ο αέρας των προεδρικών εκλογών και κάτω από τις διακηρύξεις περί ενότητας, τις επικλήσεις στην ιστορική παρακαταθήκη, την κληριδική γραμμή και τις υποσχέσεις ανανέωσης, φάνηκε ένα κόμμα που δεν διαθέτει σήμερα κοινό πολιτικό προσανατολισμό και η συνοχή του εξαρτάται κυρίως από τις ισορροπίες μεταξύ προσώπων. Το μεγαλύτερο κόμμα στην Κύπρο, ο Συναγερμός του 27%, φαίνεται να είναι γυμνό, όχι επειδή οι εσωκομματικές διαφωνίες αποτελούν από μόνες τους αδυναμία, αλλά επειδή (και) η σημερινή εσωκομματική κρίση αποκαλύπτει ότι κάτω από την πολιτική εικόνα δεν κρύβεται ένα κοινό όραμα, αλλά μόνον κοινή ιστορία. Ο ΔΗΣΥ δεν χρειάζεται να κρύψει τις διαφορές του, χρειάζεται να αποδείξει ότι μπορεί να τις μετατρέψει σε πολιτική σύνθεση. Γιατί η πραγματική γύμνια μιας παράταξης δεν είναι η δημόσια διαφωνία, αλλά η αδυναμία να εξηγήσει πού θέλει να πάει και γιατί αξίζει να την ακολουθήσουν ξανά οι πολίτες. Εγώ ειμί το κόμμα Η αιφνιδιαστική δημοσιογραφική διάσκεψη που συγκάλεσε προχθές, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, δεν ήταν μία συνηθισμένη πολιτική παρέμβαση. Δέκα ημέρες πριν...