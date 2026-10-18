Το Volt προσανατολίζεται στον «συνταγματικό πατριωτισμό» - Ο Πιέρος Κάρουλλας για τις Προεδρικές, την εκλογική αποτυχία και τις καταστατικές αλλαγές

Έχετε εκλεγεί στη θέση του συμπροέδρου για θητεία δύο ετών. Ποιος είναι ο βασικότερός σας στόχος;

Είναι να κάνουμε το Volt ένα κόμμα με πραγματικές ρίζες στην κοινωνία. Να ενδυναμώσουμε την οργανωτική μας δομή, να αποκτήσουμε ουσιαστική παρουσία και εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και να επικοινωνήσουμε πιο καθαρά το όραμά μας για την Κύπρο. Η πολιτική αναγκαιότητα του Volt, για μένα, είναι δεδομένη. Η Κύπρος χρειάζεται μια πολιτική δύναμη που να συνδέει την επανένωση με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, με ισχυρούς θεσμούς και ίσες ευκαιρίες για όλους. Αυτόν τον ρόλο θέλουμε να υπηρετήσει το Volt. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε περισσότερους συμπολίτες μας, να τους ακούσουμε και να τους εμπλέξουμε στην προσπάθειά μας. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν. 11.487 συμπολίτες μας μάς εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν την εντολή να συνεχίσουμε. Έχουμε μπροστά μας δύο χρόνια σκληρής δουλειάς. Προτιμώ όμως να κριθούμε από αυτά που θα χτίσουμε παρά από αυτά που θα υποσχεθούμε.

Βουλευτικές

Στο Εκλογικό Συνέδριο έγινε απολογισμός της ήττας των βουλευτικών εκλογών. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που δεν επέτρεψαν στο Volt να εισέλθει στη Βουλή;

Προχωρήσαμε σε μια ουσιαστική διαδικασία απολογισμού, στην οποία συμμετείχαν μέλη, μη μέλη και υποψήφιοι βουλευτές μας. Το βασικότερο συμπέρασμα ήταν ότι η μεγαλύτερή μας αδυναμία υπήρξε η οργανωτική μας συγκρότηση. Προφανώς, οι λόγοι που δεν καταφέραμε να μπούμε στη Βουλή είναι περισσότεροι. Εκτιμούμε όμως ότι δεν είχαμε την οργανωτική δυνατότητα να συγκρατήσουμε τη δυναμική μας απέναντι στη συσπείρωση των μεγαλύτερων κομμάτων, ιδιαίτερα στην τελική ευθεία. Παράλληλα, το πολιτικό μας μήνυμα δεν έφτασε με την ίδια σαφήνεια και ένταση σε όλες τις περιοχές της Κύπρου. Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα ήταν πως οι πολίτες απέρριψαν αυτά που πρεσβεύουμε. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε αρκετούς από αυτούς. Δεν θα περιμένουμε από την κοινωνία να έρθει στο Volt. Δική μας δουλειά είναι να πάμε εμείς στην κοινωνία.

Σε κάποια στιγμή κατά το Εκλογικό Συνέδριο υπήρξε μια έντονη συζήτηση μεταξύ της τέως βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου και του τέως συμπροέδρου Πάνου Παρρά για τη διαχείριση της υπόθεσης «Σάντη». Αποδίδονται πολιτικές ευθύνες στην προηγούμενη ηγεσία;

Οι έντονες συζητήσεις δεν με προβληματίζουν. Όταν σε ένα πολιτικό κόμμα υπάρχουν άνθρωποι με ισχυρές απόψεις, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφωνίες. Πόσω μάλλον όταν προηγείται ένα απογοητευτικό εκλογικό αποτέλεσμα. Προσωπικά, θεωρώ υγιές τα μέλη μας να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, ακόμη και όταν διαφωνούν έντονα. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει αλληλοσεβασμός και να μπορούμε να προχωρούμε συλλογικά. Όσον αφορά την υπόθεση «Σάντη», δεν θεωρώ ότι ήταν μια υπόθεση την οποία μπορούσε να διερευνήσει ή να διαχειριστεί στην ουσία της η προηγούμενη ηγεσία του Volt. Πλέον βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης. Εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να αξιολογούμε τη δική μας πολιτική λειτουργία με την ανατροφοδότηση που παίρνουμε από όλα τα μέλη και στελέχη μας.

Τουρκοκύπριοι

Στα συλλογικά όργανα συμμετείχαν και ορισμένοι Τουρκοκύπριοι. Ως εκ τούτου το Volt δήλωσε ότι είναι δικοινοτικό κόμμα. Στη νέα ηγεσία απουσιάζουν οι Τουρκοκύπριοι. Ποιος είναι ο λόγος που δεν υπήρξε ενδιαφέρον;

Το Volt δεν είναι δικοινοτικό κόμμα μόνο επειδή συμμετέχουν Τουρκοκύπριοι στα όργανά του. Είναι δικοινοτικό λόγω της ίδιας του της πολιτικής ταυτότητας, της δράσης της επιτροπής επαναπροσέγγισης, που αποτελεί μία από τις πιο ενεργές επιτροπές μας, της καθημερινής δράσης μελών μας και, κυρίως, του οράματός μας για το μέλλον της Κύπρου. Θα ήθελα, φυσικά, να υπάρχει τουρκοκυπριακή εκπροσώπηση και στη σημερινή σύνθεση των συλλογικών μας οργάνων. Δεν μπορούμε, όμως, να θεωρούμε ότι η απουσία αυτή σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος. Ας μην παραβλέπουμε τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι συμπολίτες μας. Ο διαχωρισμός και το σημερινό status quo δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στην πολιτική τους συμμετοχή. Για εμάς, η ενδυνάμωση της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί αποτελεί προτεραιότητα. Θέλουμε περισσότερους Τουρκοκύπριους να συμμετέχουν ενεργά και να διεκδικούν θέσεις στα συλλογικά όργανα. Η δικοινοτικότητα δεν περιορίζεται στη σύνθεση ενός πολιτικού συμβουλίου. Πρέπει να αποδεικνύεται καθημερινά, με πράξεις.

Καταστατικές αλλαγές

Το Volt ετοιμάζεται για Καταστατικό Συνέδριο. Αναμένονται σημαντικές αλλαγές; Θα υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη διατύπωση για τον ιδεολογικό χαρακτήρα του κόμματος;

Ναι, και στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε αλλαγές ουσίας. Για παράδειγμα, στις προτεινόμενες αξίες μας περιγράφουμε έναν συνταγματικό πατριωτισμό που χωρά όλους τους Κυπρίους, ανεξαρτήτως κοινότητας, και συνδέεται ξεκάθαρα με την απελευθέρωση και την επανένωση στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Μιλάμε επίσης για την ελευθερία, την ισότητα, το κράτος δικαίου, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μια οικονομία που ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτές είναι προτάσεις που θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση από τα μέλη μας και που φυσικά θα αποτελέσουν το ερέθισμα για διάλογο. Παράλληλα, εξίσου σημαντικός στόχος είναι να εξετάσουμε συγκεκριμένες καταστατικές πρόνοιες, να ξεκαθαρίσουμε αρμοδιότητες και διαδικασίες και να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας.

Προεδρικές εκλογές

Άρχισαν οι διαβουλεύσεις των κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές. Το Volt έχει σχέδιο; Αποκλείει τη συνεργασία με κάποια από τα κόμματα;

Αρχικά θα διαμορφώσουμε, μέσα από τα συλλογικά μας όργανα, ένα πολιτικό πλαίσιο με συγκεκριμένες αρχές και προτεραιότητες και στη συνέχεια θα συζητήσουμε με κόμματα και πιθανούς υποψηφίους με τους οποίους υπάρχει ουσιαστικό περιθώριο σύγκλισης. Στο πλαίσιο αυτής της συλλογικής συζήτησης, θα εξετάσουμε, για παράδειγμα, τη στρατηγική του κάθε υποψηφίου για την επίλυση του Κυπριακού, που αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Volt, καθώς και τις προγραμματικές του προτεραιότητες για τη διακυβέρνηση του τόπου. Προφανώς, με πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες έχουμε θεμελιώδεις διαφωνίες στα περισσότερα ζητήματα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει συνεργασία. Το Volt δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή σε κανέναν. Θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη συζήτηση για το μέλλον της χώρας, διατηρώντας την πολιτική μας αυτονομία. Η μορφή της συμμετοχής μας στις προεδρικές εκλογές θα αποφασιστεί συλλογικά, στη βάση του πολιτικού πλαισίου που θα διαμορφώσουμε.

Ισχύουν οι πληροφορίες ότι είχαν θετική επίδραση στα μέλη του Volt οι προεκλογικές δηλώσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου για το Κυπριακό;

Οι τοποθετήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου για το Κυπριακό περιλαμβάνουν ορισμένες διαπιστώσεις που συμπίπτουν με τις δικές μας. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους κάθε μέλους για το πώς αξιολόγησε αυτές τις δηλώσεις. Ως κόμμα όμως, που θέτει το Κυπριακό στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, βλέπουμε θετικά οποιεσδήποτε τοποθετήσεις βρίσκονται κοντά στις δικές μας θέσεις, ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου από τον οποίον προέρχονται.

Πάντως, ακούγονται ονόματα για τις προεδρικές εκλογές και στον χώρο της Αριστεράς. Υπάρχει στο τραπέζι το όνομα του Ανδρέα Μαυρογιάννη αλλά και του Τάσου Γιασεμίδη. Είσαστε έτοιμοι να συζητήσετε συνεργασίες με βάση τα συγκεκριμένα πρόσωπα;

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συζητούμε συγκεκριμένα ονόματα, όταν το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό. Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο για συνεργασίες στη βάση πολιτικών συγκλίσεων. Η αναφορά ονομάτων, όμως, δεν αρκεί για να τοποθετηθούμε υπέρ ή κατά μιας ενδεχόμενης υποψηφιότητας. Χρειάζεται να γνωρίζουμε το πρόγραμμα, τις δεσμεύσεις και το συνολικό πολιτικό της πλαίσιο. Τα πρόσωπα έχουν φυσικά σημασία, όπως και η αξιοπιστία και η ικανότητά τους να υλοποιήσουν όσα προτείνουν. Με αυτά τα δεδομένα, θα αξιολογήσουμε συλλογικά κάθε ενδεχόμενη υποψηφιότητα στη βάση των δικών μας αρχών, ενός αξιόπιστου προγράμματος διακυβέρνησης και μιας συγκεκριμένης στρατηγικής για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίλυση του Κυπριακού.