Η Ακροδεξιά επενδύει στο ψέμα - Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Εφραίμ Χρίστου, ο νεαρότερος από τους 56, στον «Π»

Πώς πήρατε την απόφαση να κατεβείτε υποψήφιος;

Αρχικά δεν ήθελα να κατέβω. Δεν το είχα προγραμματισμένο. Υποψήφιοι άλλων κομμάτων είχαν ήδη ξεκινήσει προεκλογική όταν με προσέγγισε το ΑΚΕΛ. Τις πρώτες προτάσεις τις αντιμετώπισα με επιφύλαξη. Είναι όμως δύσκολο να πεις όχι όταν σε καλεί ένα κόμμα με εκατό χρόνια ιστορία να είσαι υποψήφιος στα 23 σου. Είναι μεγάλη τιμή. Δεν με ενδιέφερε τόσο το αποτέλεσμα όσο το να προσφέρω.

Η υποψηφιότητά σας συγκίνησε και πολλούς μεγαλύτερους, που εξέφραζαν περηφάνια για έναν τόσο νέο άνθρωπο στο ψηφοδέλτιο. Πώς το εξηγείτε;

Όταν ένα κόμμα βάζει στο ψηφοδέλτιο κάποιον νέο, σκέφτεται κυρίως την επίδραση στη νεολαία. Αυτό ίσχυε και για μένα, αφού ήμουν ήδη πρόεδρος της φοιτητικής ένωσης στο πανεπιστήμιο και δούλεψα πολύ με βίντεο και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Με τους μεγαλύτερους όμως είχα κάτι ιδιαίτερο. Μεγάλωσα σε ένα παραδοσιακό καφενείο, στο οποίο κάθε μέρα είχα επαφή με ηλικιωμένους. Εμφανιζόμουν επίσης σε παραδοσιακές εκδηλώσεις με κυρίως μεγαλύτερο κοινό. Θυμάμαι ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να λένε ότι αυτό που κάνουμε στη νεολαία θέλουν να το φέρουμε και στο κόμμα.

Ακροδεξιά

Βλέπουμε μια ανερχόμενη Ακροδεξιά, ιδιαίτερα στους νέους, με το διαδίκτυο και τους αλγόριθμους να παίζουν ρόλο. Σας ανησυχεί;

Με ανησυχεί πάρα πολύ. Πλέον παρακολουθώ πράγματα από μέσα, τη στιγμή που συζητούνται, και μέχρι να φτάσω σπίτι μου βλέπω να βγαίνει προς τα έξω μια προπαγάνδα που είναι εκατό τοις εκατό ψέματα. Υπάρχει μια άνεση στο ψέμα. Όχι απλώς διαστρέβλωση, ψέματα. Το αναπαράγουν τόσες φορές που το κάνουν να φαίνεται αληθινό, και φτάνει πολλές φορές ακόμα και σε ανθρώπους της δικής μας παράταξης. Είναι επικίνδυνο, γιατί φέρνει ξενοφοβία, φανατισμό και διχασμό. Και όταν το πράγμα κορυφώνεται, ο στόχος τους, όπως και των ιδεολογικών τους προγόνων, είναι να εξαλείψουν την Αριστερά στην Κύπρο. Δεν έχουμε τίποτα προσωπικό με κανέναν και μπορεί να συμφωνήσουμε σε ένα πρακτικό ζήτημα της καθημερινότητας. Ξέρουμε όμως ότι με την πρώτη ευκαιρία θα μας επιτεθούν, θα μας διαστρεβλώσουν και θα θέλουν να μας αφανίσουν.

Πώς απαντά η Αριστερά;

Πρέπει να φτάνει και το δικό μας αφήγημα στον κόσμο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει ψεύτικους λογαριασμούς, ενώ κάποιοι εκφράζονται και επώνυμα, με ψεύτικα τεκμήρια, πλέον και με τεχνητή νοημοσύνη. Απέναντι σε αυτόν τον βάλτο πρέπει να βάζουμε πάντα την αλήθεια μπροστά. Όπως κάποτε η εφημερίδα μας έπρεπε να πάει από σπίτι σε σπίτι, τώρα πρέπει να πάει και η ανάρτησή μας από τοίχο σε τοίχο. Να μην ξεχνάμε όμως ότι το ΑΚΕΛ είναι πλέον το μοναδικό κόμμα που εναντιώνεται στην Ακροδεξιά. Τα υπόλοιπα κόμματα, ίσως λόγω των προεδρικών, ίσως επειδή τους ενώνουν περισσότερα, της στρώνουν το χαλί.

Ισραήλ και Κύπρος

Το ΑΚΕΛ αντιδρά έντονα στη στενή σχέση με το Ισραήλ. Πού εντοπίζετε το πρόβλημα;

Έμαθα από μικρός ότι ζω σε μια χώρα στην οποία ήρθε μια ισχυρότερη δύναμη και κατέλαβε τη μισή μας πατρίδα με τη βία. Πώς μπορώ εγώ, ως ημικατεχόμενη πατρίδα, με μόνο όπλο το διεθνές δίκαιο, να υποστηρίζω έναν άλλο κατακτητή, απλώς επειδή δεν τον λένε Τουρκία, τον λένε Ισραήλ; Να λέω ότι συμφέρει τη χώρα μου ένας κατακτητής που παραβιάζει από το πρωί ώς το βράδυ το διεθνές δίκαιο; Μας απαντούν ότι και η κυβέρνηση Χριστόφια είχε επαφές με το Ισραήλ. Εμείς δεν λέμε να κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν. Ως χώρα, αντίθετα, κλείσαμε πόρτες και δεθήκαμε στο καράβι της Δύσης. Όταν όμως ένα κράτος συμπεριφέρεται έτσι, όχι μόνο δεν μπορώ να το υποστηρίζω, αλλά ούτε να φέρνω στη Βουλή μια ομάδα για την υπεράσπισή του.

Είστε αισιόδοξος για το Κυπριακό;

Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Όταν έχουν περάσει χρόνια χωρίς ουσιαστικές συνομιλίες, είναι δύσκολο να ξαναχτιστεί το έδαφος. Προσωπικά πιστεύω ότι το δίλημμα είναι λύση ή διχοτόμηση, και η διχοτόμηση δεν εξυπηρετεί εμάς, εξυπηρετεί την Τουρκία. Το ΑΚΕΛ κατηγορείται συχνά για ιδεολογικές αγκυλώσεις, όμως το Κυπριακό δείχνει ότι δεν τις έχουμε. Δεν μιλάμε για μια λύση που θα ερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά για μια λύση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας μας με βάση τα δεδομένα της εποχής.

Το ΑΚΕΛ επανέρχεται

Ενόψει των προεδρικών βλέπετε συνεργασία με άλλες δυνάμεις για μια διακυβέρνηση με προτεραιότητα τη λύση;

Σίγουρα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όσοι θέλουμε την αλλαγή. Πρέπει όμως να προσδιορίσουμε ποια αλλαγή θέλουμε. Θέλουμε να φύγει η κεντροδεξιά κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, όχι για να έρθει μια διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι έτοιμος να πάρει πρωτοβουλίες για το Κυπριακό και να αλλάξει την κατάσταση στην οικονομία, ώστε να ευημερήσουν ξανά οι άνθρωποι και όχι μόνο οι αριθμοί. Οι αριθμοί δεν λένε τίποτα όταν υστερούμε στην παιδεία, την υγεία, τις συγκοινωνίες. Στον κόσμο της Αριστεράς υπάρχει η αυτοπεποίθηση ότι το ΑΚΕΛ επανέρχεται.

Ορεινή Κύπρος

Πώς είναι να ζει ένας νέος με αριστερές καταβολές σε μια πιο συντηρητική κοινωνία, όπως η ορεινή Λεμεσός;

Η ύπαιθρος μπορεί να σου στερεί πολλά, σου προσφέρει όμως ένα υγιές περιβάλλον. Δεν θα την έλεγα συντηρητική, θα την έλεγα παραδοσιακή.

Ποια είναι τα κύρια προβλήματα της περιοχής;

Ένα βασικό πρόβλημα, που αναδείξαμε ξανά και που είχε αναδείξει παλαιότερα και ο «Π», είναι η εγγραφή των δρόμων. Αν ένας δρόμος δεν είναι εγγεγραμμένος, δεν μπορείς να χτίσεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ή θα παρανομήσεις ή θα εγκαταλείψεις. Κατέθεσα κοινοβουλευτική ερώτηση και η απάντηση ήταν ότι αυτή είναι η διαδικασία και υπάρχουν κανονισμοί. Δεν απαντήθηκε όμως αν προτίθενται να την εκσυγχρονίσουν, ενώ μπορεί ένας δρόμος να κάνει είκοσι χρόνια για να εγγραφεί. Το άλλο πρόβλημα είναι το οδικό δίκτυο. Τον Ιούλιο πήραμε δεσμεύσεις από το Υπουργείο Μεταφορών ότι τον Οκτώβριο θα υπήρχαν προκηρύξεις, όμως στην Επιτροπή Μεταφορών δεν βλέπουμε στον προϋπολογισμό κονδύλια για να συνεχιστούν οι μελέτες. Πώς θα προχωρήσει η επόμενη φάση, αν μείνουμε στις εξαγγελίες; Υπάρχει και η υγεία. Το Νοσοκομείο Πλατρών, παρόλο που λέγεται νοσοκομείο, λειτουργεί ουσιαστικά ως κλινική, επτά ώρες την ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Εξυπηρετεί περίπου 30 χωριά, αλλά και τους τουρίστες της περιοχής, και αναβάθμιση δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Και τα σχολεία της υπαίθρου είναι συχνά παραμελημένα. Επιπλέον, κάθε αύξηση στη βενζίνη ή στο πετρέλαιο θέρμανσης βαραίνει πολύ περισσότερο τον κάτοικο των ορεινών.

Ποιο ζήτημα θα θέλατε να συνδεθεί με το όνομά σας;

Προς το παρόν, η εγγραφή των δρόμων. Το ανέδειξα προεκλογικά και το έφερα ξανά στην επικαιρότητα. Σίγουρα με απογοητεύουν οι καθυστερήσεις. Υπάρχουν καθυστερήσεις κάποτε εύλογες, κάποτε αδικαιολόγητες. Ο βουλευτής ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και πιέζει, και η πίεση κλιμακώνεται ανάλογα με τις απαντήσεις. Αν καταλαβαίνω ότι γίνεται πραγματική προσπάθεια, θα βοηθήσω κι εγώ στην αλλαγή εκεί που μπορώ.

Πώς κερδίζεται ξανά η εμπιστοσύνη του κόσμου;

Προσπαθώ να μην χάσω την επαφή μου με τον κόσμο και, κυρίως, να ακούω τι τον ανησυχεί. Αυτή η επαφή, μαζί με τη συνέπεια στις πράξεις, μπορεί να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Η αξιοπιστία, βασικά, είναι η συνέπεια.