Στέφανος Στεφάνου: Πρώτα συμμαχίες και μετά τα ονόματα – Αιχμές για την πρόωρη προεκλογική και άνοιγμα σε όσους διαφωνούν με την κυβέρνηση

Μιλώντας στη Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, ο κ. Στεφάνου απάντησε σε αναφορές ότι οι αντίπαλοι του κόμματος έχουν ήδη αρχίσει την προεκλογική τους δραστηριότητα. «Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στα ονόματα. Άλλωστε, χωρίς υποψήφιο προεδρικές εκλογές δεν γίνονται. Μέχρι, όμως, να φτάσουμε στη συζήτηση του υποψήφιου που θα υποστηρίξουμε έχουμε δρόμο να διανύσουμε», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα για το ΑΚΕΛ είναι οι επαφές και οι συζητήσεις με πολιτικές δυνάμεις και οργανωμένα σύνολα που διαφωνούν με τις κυβερνητικές πολιτικές και επιθυμούν προοδευτική αλλαγή. Στόχος, είπε, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος για συνεργασία ενόψει των εκλογών, ώστε να ενισχυθεί η προοπτική νίκης και προώθησης της προοδευτικής αλλαγής. Σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσα από την αναζήτηση κοινού προγραμματικού πεδίου, θα γίνει και η συζήτηση για τον υποψήφιο που θα ηγηθεί της προσπάθειας.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ άσκησε κριτική σε όσους, όπως είπε, έχουν οδηγήσει την Κύπρο σε μια πρόωρη και μακρά εκστρατεία ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028, για μικροκομματικούς σκοπούς και προσωπικές φιλοδοξίες. Ανέφερε ότι αντί να συζητούνται προτάσεις και μέτρα για πολίτες που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τα ανεπαρκή εισοδήματα και τη δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών, τη συζήτηση μονοπωλούν παρασκηνιακές συναντήσεις και συναλλαγές για αξιώματα. Κατηγόρησε κάποιους ότι προσεγγίζουν τα αξιώματα με γνώμονα το πώς θα εξυπηρετηθούν οι ίδιοι και η παράταξή τους, ενώ έκανε λόγο για ιδιοτελή και μεγάλα συμφέροντα, κλειστές πόρτες και διαμεσολάβηση μεγαλοϊδιοκτητών ΜΜΕ. «Έτσι είναι που γίνονται οι πολιτικές μπίζνες της Δεξιάς», είπε.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι οι συνεργασίες του ΑΚΕΛ οικοδομούνται πάντοτε στη βάση κοινών επιδιώξεων και στόχων, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα παρουσιάζει ειλικρινή και υλοποιήσιμα προγράμματα. Είπε ότι αυτά αποσκοπούν στη στήριξη της Κύπρου και των ανθρώπων της, ιδιαίτερα όσων επηρεάζονται από τις, όπως τις χαρακτήρισε, αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, τις οποίες περιέγραψε ως συνέχεια των πολιτικών της προηγούμενης κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα του ΑΚΕΛ στις βουλευτικές εκλογές, το χαρακτήρισε «εξαιρετικό» και συνεχάρη τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος. Σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ κατέγραψε αύξηση 2,2% στην επαρχία Αμμοχώστου και 3% στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Όπως είπε, το αποτέλεσμα δείχνει ότι όταν το κόμμα βρίσκεται σε επαφή με την κοινωνία, παρεμβαίνει στα προβλήματα και είναι δίπλα στους ανθρώπους, ο κόσμος το αναγνωρίζει και το εκτιμά.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επανέλαβε ότι η λύση του Κυπριακού αποτελεί διαρκή προτεραιότητα του κόμματος και ότι η Αμμόχωστος είναι σημείο-κλειδί για τη συνολική επίλυσή του. Τόνισε ότι το ΑΚΕΛ δεν θα συμβιβαστεί με τη διχοτόμηση ή με την προσωρινότητα του στάτους κβο, την οποία, όπως είπε, κάποιοι αξιοποιούν για να χτίζουν καριέρες και περιουσίες. Έθεσε ως βασικό στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και υπογράμμισε την ανάγκη διαφύλαξης του διαπραγματευτικού κεκτημένου, ιδιαίτερα ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο τέλος του χρόνου.

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της προοδευτικής αλλαγής, ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, της φτώχειας και της οικονομικής ανασφάλειας. Επισήμανε την ανάγκη στήριξης των εισοδημάτων των εργαζομένων και των χαμηλοσυνταξιούχων, ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων και αντιμετώπισης της στεγαστικής και ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε επίσης σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα συνδυάζει την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος και των προκλήσεων στην ενέργεια και τη διαχείριση αποβλήτων.

Τέλος, έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την αναστήλωση των θεσμών και την πάταξη της θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς. Τάχθηκε υπέρ μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και θα υπηρετεί τα ζωτικά συμφέροντα του λαού, ενώ επέκρινε πολιτικές που, όπως είπε, οδηγούν κρίσιμες υποδομές και τον πλούτο της χώρας σε ξένα συμφέροντα. Υποστήριξε ακόμη ότι η προοδευτική αλλαγή θα τερματίσει τη διείσδυση της ακροδεξιάς στα κέντρα εξουσίας, η οποία, κατά τον ίδιο, γίνεται με την ανοχή και την ενθάρρυνση της κυβέρνησης και κομμάτων που συνεργάζονται μαζί της.

Πηγή: ΚΥΠΕ