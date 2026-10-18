Πρόσκληση στο Volt Cyprus απηύθυνε το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, προκειμένου να εκπροσωπηθεί στην έναρξη των εργασιών της 29ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψής του, στο Φρέναρος. Το Volt εκπροσώπησαν η συναντιπρόεδρος Ροδούλα Δημητριάδου και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Σάββας Παύλου.
Το Volt έδωσε το «παρών» στη συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου
Η συναντιπρόεδρος Ροδούλα Δημητριάδου και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Σάββας Παύλου εκπροσώπησαν το Volt
Η 29η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο τον απολογισμό της δράσης του κόμματος, τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση της παρουσίας και της παρέμβασής του στην κοινωνία.
Η φετινή συνδιάσκεψη συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΑΚΕΛ. Σε ανάρτησή του, το κόμμα αναφέρει ότι συνεχίζει με παρακαταθήκη την ιστορία και τους αγώνες του, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της κοινωνίας.
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