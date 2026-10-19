Στέφανος Στεφάνου: «Τον Γιασεμίδη τον είδα μόνο σε φωτογραφία» - Διαψεύδει επαφές και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας για το 2028 (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα επιδιώξει συνεργασίες με κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με τον Τάσο Γιασεμίδη για ενδεχόμενη υποψηφιότητα.

Δεν αποκλείει δική του υποψηφιότητα

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ο ίδιος την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Στέφανος Στεφάνου απάντησε ότι δεν αποκλείει μια τέτοια επιλογή, σημειώνοντας πως βρίσκεται και αυτή μέσα στο οπτικό πεδίο του κόμματος.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το ΑΚΕΛ επιδιώκει πρώτα να διαμορφώσει κοινό προγραμματικό πλαίσιο με άλλες πολιτικές δυνάμεις και στη συνέχεια να προχωρήσει στη συζήτηση ονομάτων.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να επιλεγεί μια υποψηφιότητα γύρω από την οποία θα μπορούν να συναντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές δυνάμεις.

«Για μας η πυξίδα θα είναι η πολιτική ατζέντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα επιδιώκει συγκλίσεις σε ζητήματα που οριοθετούν αυτό που αποκαλεί «προοδευτική αλλαγή».

Σημείωσε επίσης ότι η όποια υποψηφιότητα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αφορούν το Κυπριακό, την οικονομία και την κοινωνία.

Επαφές με Άλμα, Οικολόγους και ΕΔΕΚ – Οι δυσκολίες με το ΔΗΚΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι το κόμμα πρόκειται να αρχίσει κύκλο επαφών με πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται στην αντιπολίτευση και διαφωνούν με τη σημερινή διακυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι θα επιδιωχθούν συζητήσεις με το Άλμα, τους Οικολόγους και την ΕΔΕΚ, επισημαίνοντας ότι ορισμένα κόμματα βρίσκονται σε διαδικασίες συνεδρίων και εκλογής ηγεσίας. Για την ΕΔΕΚ σημείωσε ότι το συνέδριό της είναι προγραμματισμένο για τον Δεκέμβριο.

Σε σχέση με το ΔΗΚΟ, ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει τον διάλογο, αναγνωρίζοντας όμως δύο δυσκολίες.

Η πρώτη, όπως εξήγησε, είναι ότι το ΔΗΚΟ αποτελεί βασικό κόμμα στήριξης της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας πολιτικές τις οποίες το ΑΚΕΛ αντιπολιτεύεται.

Η δεύτερη αφορά, σύμφωνα με τον ίδιο, την πολιτική κατεύθυνση της σημερινής ηγεσίας του ΔΗΚΟ, η οποία, κατά την εκτίμησή του, έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα προς τη Δεξιά. Αναφέρθηκε επίσης σε τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος υπέρ συνεργασίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Καμία επαφή με τον Τάσο Γιασεμίδη – Τι είπε για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη

Ο Στέφανος Στεφάνου διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με τον Τάσο Γιασεμίδη για ενδεχόμενη υποψηφιότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι ούτε ο ίδιος ούτε άλλο στέλεχος της ηγεσίας του ΑΚΕΛ τον έχει βολιδοσκοπήσει.

Ανέφερε μάλιστα ότι τον είδε σε φωτογραφία στα δημοσιεύματα και ότι, χωρίς αυτή, θα δυσκολευόταν να τον αναγνωρίσει σε ενδεχόμενη συνάντηση.

Διευκρίνισε ότι δεν έχει καταρτιστεί οποιοσδήποτε κατάλογος πιθανών υποψηφίων και πως η συζήτηση ονομάτων θα ακολουθήσει τις επαφές με τα κόμματα.

Όσον αφορά τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, σημείωσε ότι η δήλωσή του πως θα είναι υποψήφιος ανεξάρτητα από τις αποφάσεις του ΑΚΕΛ δεν επηρεάζει το κόμμα, καθώς πρόκειται για ανεξάρτητο πρόσωπο που λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις.

Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ διατήρησε επαφή μαζί του και μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχρεώσει κανέναν να ακολουθήσει συγκεκριμένη επιλογή.

«Δεν έχουμε καθυστερήσει για τις προεδρικές»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ απέρριψε την άποψη ότι το κόμμα έχει καθυστερήσει να κινηθεί για τις προεδρικές εκλογές του 2028, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται εντός του κατάλληλου χρονικού πλαισίου.

Αντίθετα, εκτίμησε ότι άλλες πολιτικές δυνάμεις έχουν βιαστεί, δημιουργώντας την εντύπωση καθυστέρησης από πλευράς ΑΚΕΛ.

Όπως ανέφερε, ορισμένοι έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μια πρόωρη και παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία, περισσότερο από 16 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Φορολόγηση υπερκερδών και αντιμετώπιση της ακρίβειας

Σε σχέση με την ακρίβεια, ο κ. Στεφάνου επανέλαβε τη θέση του ΑΚΕΛ υπέρ της φορολόγησης των υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών φωτοβολταϊκών.

Ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν προτίθεται να αναμένει τις προεδρικές εκλογές του 2028, καθώς έχει ήδη καταθέσει σχετικές προτάσεις και πιέζει για την προώθησή τους από την Επιτροπή Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως εξήγησε, στόχος δεν είναι η τιμωρία των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υπερκέρδη, αλλά η ενίσχυση των κρατικών εσόδων, ώστε να διατεθούν περισσότεροι πόροι για κοινωνικές πολιτικές και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί συνδυασμό πολιτικών, οι οποίες δεν πρέπει να περιορίζονται σε επιδόματα και χορηγίες, αλλά να περιλαμβάνουν ενίσχυση των εισοδημάτων και δημιουργία υποδομών που θα προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες.

Οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία και η δυσκολία αντίδρασης στην Κύπρο

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ο Στέφανος Στεφάνου ξεκαθάρισε ότι δεν δικαιολογεί τη βία, επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και οι ίδιοι οι διοργανωτές των διαδηλώσεων έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τα επεισόδια.

Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις συνδέονται με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, αλλά και με ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα, όπως η ακρίβεια, τα χαμηλά εισοδήματα και το αυξημένο κόστος ζωής.

Κατά τον ίδιο, η απόδοση των κινητοποιήσεων αποκλειστικά στην υποκίνηση ακραίων στοιχείων παραβλέπει τα κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν αγανάκτηση και απογοήτευση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Όσον αφορά την Κύπρο, εκτίμησε ότι η μικρότερη συμμετοχή των πολιτών σε μαζικές κινητοποιήσεις συνδέεται με ζητήματα παράδοσης και ψυχολογίας.

Παραδέχθηκε, τέλος, ότι και το ΑΚΕΛ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει τους πολίτες, παράλληλα με τις πιέσεις που ασκεί στην κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Ακούστε την παρέμβαση του Στέφανου Στεφάνου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 19-10-2026