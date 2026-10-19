Στη Βουλή η συνεργασία ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ με φιλοϊσραηλινή οργάνωση - Επιστολή ΑΚΕΛ στην Αννίτα

Μέσω της επιστολής, το ΑΚΕΛ ζητά διευκρινίσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να εγκριθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς και για το θεσμικό καθεστώς υπό το οποίο θα λειτουργεί η ομάδα βουλευτών. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα αναφορικά με τις ενδεχόμενες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας, αλλά και τις πηγές από τις οποίες θα προέρχεται η χρηματοδότηση και η υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.

Στην επιστολή εγείρονται επίσης πολιτικά ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων με οργανώσεις οι οποίες προωθούν θέσεις και συμφέροντα τρίτων χωρών. Ειδικότερα, το ΑΚΕΛ εκφράζει προβληματισμό για το ενδεχόμενο προώθησης επιδιώξεων που συγκρούονται με ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, στις οποίες στηρίζει η Κυπριακή Δημοκρατία τις θέσεις της για τερματισμό της τουρκικής κατοχής.

Ζητά θεσμικό πλαίσιο και εξέταση από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Πέραν των διευκρινίσεων που ζητά από την Πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Λουκαΐδης εισηγείται τη διαμόρφωση σαφούς θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τη συγκρότηση και τη λειτουργία αντίστοιχων ομάδων βουλευτών στο μέλλον, ώστε να καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους.

Παράλληλα, εισηγείται όπως το συγκεκριμένο ζήτημα εξεταστεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και τεθεί προς συζήτηση στην επόμενη Σύσκεψη Αρχηγών, προκειμένου να αξιολογηθούν οι θεσμικές του προεκτάσεις.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, οι διευκρινίσεις και οι πρωτοβουλίες που ζητούνται αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και στην προστασία της ανεξαρτησίας και του κύρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, με παράλληλο σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου.