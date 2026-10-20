Κάρουλλας: Απαράδεκτη η απουσία ΥΠΕΞ και ΥΠΑΜ - Αναβλήθηκε η συζήτηση για τις σχέσεις Κύπρου και ΗΠΑ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους και εκφράζοντας το σύνολο της Επιτροπής, χαρακτήρισε το ζήτημα θέμα θεσμικής συνεργασίας και σεβασμού. Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας είναι απαραίτητη.

«Θεωρούμε απαράδεκτο, αδιανόητο να προσκαλούμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών το αρμόδιο Υπουργείο για τη στρατηγική σχέση της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να έρχονται όλοι οι προσκεκλημένοι, πλην του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είχε προσκληθεί και πριν από ενάμιση μήνα, αλλά τότε είχε στείλει εκπρόσωπο χωρίς να παρευρεθεί η αρμόδια υψηλόβαθμη διεύθυνση. Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο κλήθηκε δύο φορές για συζήτηση σχετικά με την πορεία ένταξης της Κύπρου στο Σένγκεν, αλλά απάντησε ότι δεν μπορούσε να παραστεί λόγω απουσίας στο εξωτερικό.

Ο κ. Κάρουλλας σημείωσε ότι η απουσία του Υπουργείου από τις συνεδριάσεις της Βουλής δυσχεραίνει την παραγωγή πολιτικής και την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο οποίος, όπως είπε, επιβάλλεται από το Σύνταγμα.

«Αναμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών και απευθύνω έκκληση προς τον κύριο Υπουργό να τοποθετηθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα αποστείλει άμεσα επιστολή, με στόχο να μην επαναληφθεί το φαινόμενο.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την προσδοκία ότι στην επόμενη πρόσκληση της Επιτροπής θα παρευρεθούν τα αρμόδια υπουργεία.