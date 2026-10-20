Την έντονη αντίδραση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργου Κάρουλλα, προκάλεσε την Τρίτη η απουσία των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας από συνεδρίαση, στην οποία επρόκειτο να συζητηθούν η στρατηγική σχέση Κύπρου-ΗΠΑ και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας. Μετά την αναβολή της συνεδρίασης, ο κ. Κάρουλλας ανακοίνωσε ότι θα αποσταλεί σχετική επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Κάρουλλας: Απαράδεκτη η απουσία ΥΠΕΞ και ΥΠΑΜ - Αναβλήθηκε η συζήτηση για τις σχέσεις Κύπρου και ΗΠΑ
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών επέκρινε την απουσία των δύο υπουργείων και ανακοίνωσε ότι θα σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους και εκφράζοντας το σύνολο της Επιτροπής, χαρακτήρισε το ζήτημα θέμα θεσμικής συνεργασίας και σεβασμού. Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας είναι απαραίτητη.
«Θεωρούμε απαράδεκτο, αδιανόητο να προσκαλούμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών το αρμόδιο Υπουργείο για τη στρατηγική σχέση της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να έρχονται όλοι οι προσκεκλημένοι, πλην του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είχε προσκληθεί και πριν από ενάμιση μήνα, αλλά τότε είχε στείλει εκπρόσωπο χωρίς να παρευρεθεί η αρμόδια υψηλόβαθμη διεύθυνση. Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο κλήθηκε δύο φορές για συζήτηση σχετικά με την πορεία ένταξης της Κύπρου στο Σένγκεν, αλλά απάντησε ότι δεν μπορούσε να παραστεί λόγω απουσίας στο εξωτερικό.
Ο κ. Κάρουλλας σημείωσε ότι η απουσία του Υπουργείου από τις συνεδριάσεις της Βουλής δυσχεραίνει την παραγωγή πολιτικής και την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο οποίος, όπως είπε, επιβάλλεται από το Σύνταγμα.
«Αναμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών και απευθύνω έκκληση προς τον κύριο Υπουργό να τοποθετηθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα αποστείλει άμεσα επιστολή, με στόχο να μην επαναληφθεί το φαινόμενο.
Καταλήγοντας, εξέφρασε την προσδοκία ότι στην επόμενη πρόσκληση της Επιτροπής θα παρευρεθούν τα αρμόδια υπουργεία.
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