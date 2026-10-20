Με αιχμές για την πρόταση Αβέρωφ μαζεύει υπογραφές ο Παμπορίδης, το ΑΚΕΛ κρατά το όνομα για το τέλος

Υπογραφές και συνάντηση με Αναστασιάδη

Ο κ. Παμπορίδης ανέφερε ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τη συλλογή των 500 υπογραφών που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας, σημειώνοντας ότι η δυσκολία δεν βρίσκεται στον αριθμό αλλά στην κατανομή ανά επαρχία, καθώς σε κάποιες επαρχίες υπάρχει πληθώρα υπογραφών και σε άλλες ακόμη περιθώριο. Εμφανίστηκε πάντως βέβαιος ότι θα τις συγκεντρώσει εγκαίρως, ενόψει της υποβολής υποψηφιοτήτων στις 26 Οκτωβρίου. Συμφώνησε, επίσης, ότι οι τόνοι στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ έχουν πέσει.

Για τη συνάντησή του με τον Νίκο Αναστασιάδη, εξήγησε ότι είχε ζητήσει να τον δει πριν εξαγγείλει την υποψηφιότητά του, από σεβασμό προς τον επίτιμο πρόεδρο του κόμματος, αφού ως στέλεχος του ΔΗΣΥ και πρώην μέλος της κυβέρνησής του θεωρούσε υποχρέωσή του να τον ενημερώσει για τις προθέσεις του. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά μετά την επιστροφή του κ. Αναστασιάδη από το εξωτερικό, ενώ, όπως είπε ο κ. Παμπορίδης, οι συμβουλές του τέως Προέδρου για την ενότητα του κόμματος και την επόμενη μέρα είναι πάντα ευπρόσδεκτες.

Το ΑΚΕΛ και τα ονόματα

Από την πλευρά του, ο Άριστος Δαμιανού απέρριψε την ονοματολογία που κυκλοφορεί για τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι, από τη μέρα που ξεκίνησε η διαδικασία, η ανώτατη ηγεσία του κόμματος δεν έχει συζητήσει κανένα όνομα. Όπως εξήγησε, το ΑΚΕΛ ακολουθεί οδικό χάρτη τριών σταδίων, που προβλέπει πρώτα διάλογο με οργανωμένα σύνολα και κόμματα, κυρίως της αντιπολίτευσης, για τη διερεύνηση συγκλίσεων, και μόνο στην κορύφωση της διαδικασίας συζήτηση για πρόσωπα.

Το κόμμα, είπε, θα επιδιώξει να συνομιλήσει με όλα τα κόμματα πλην του ΕΛΑΜ και του ΔΗΣΥ, με προτεραιότητα όσα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, κατονομάζοντας το ΑΛΜΑ και το Volt, αλλά και την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ εκτός Βουλής. Με το ΔΗΚΟ, που συμμετέχει στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει κατά τον ίδιο λόγος για συζήτηση αυτή τη στιγμή, αφού στόχος του ΑΚΕΛ είναι η προοδευτική αλλαγή.

Για τον Τάσο Γιασεμίδη, ο κ. Δαμιανού ξεκαθάρισε ότι η ΕΔΕΚ δεν έθεσε κανένα όνομα, ενώ αναφέρθηκε και στον τέως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσο Χριστοφίδη, και στον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος, όπως είπε, βρίσκεται πάντα στο κάδρο της ονοματολογίας. Θύμισε ότι πριν από λίγες μέρες κυκλοφορούσαν σενάρια για επαφές με άλλα πρόσωπα, τα οποία διέψευσαν, επειδή καμία συνομιλία δεν είχε γίνει. Όταν έρθει η ώρα, κατέληξε, το ΑΚΕΛ θα καταλήξει σε ένα όνομα που θα πέσει στο τραπέζι για να κερδίσει τις εκλογές.