ΑΚΕΛ κατά Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη: «Οι φιλοδοξίες τους χωρίζουν, οι πολιτικές τους ενώνουν»

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι το κάλεσμα του Νίκου Αναστασιάδη δεν προκαλεί καμία έκπληξη, υποστηρίζοντας ότι ο τέως Πρόεδρος επιδιώκει να διασφαλίσει τη σύμπνοια μεταξύ του πολιτικού του χώρου και του «πολιτικού του τέκνου», όπως χαρακτηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το ΑΚΕΛ, υπενθυμίζει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει επανειλημμένως δηλώσει υπερήφανος συνεχιστής των πολιτικών της κυβέρνησης ΔΗΣΥ και Αναστασιάδη, σημειώνοντας πως οι διαφωνίες μεταξύ Προεδρικού και Πινδάρου περιορίζονται στις προσωπικές φιλοδοξίες.

«Οι διαφωνίες Προεδρικού και Πινδάρου αρχίζουν στις προσωπικές φιλοδοξίες και τελειώνουν εκεί. Στις πολιτικές, ο ένας συνεχίζει τον άλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΑΚΕΛ.

Παράλληλα, κατηγορεί τις κυβερνήσεις Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη για συνέχιση πολιτικών που, σύμφωνα με το ίδιο, εξέθρεψαν τη διαφθορά και τη διαπλοκή, εξέθεσαν διεθνώς την Κύπρο και διεύρυναν τις οικονομικές ανισότητες.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ διαμηνύει ότι επιδιώκει την ανατροπή αυτών των πολιτικών μέσα από την «Προοδευτική Αλλαγή» στις προεδρικές εκλογές του 2028, με στόχο τη συγκρότηση μιας ευρείας κοινωνικής συμμαχίας.