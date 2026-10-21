Επιστολή Χαραλαμπίδου στην Πρόεδρο της Βουλής: για Πόθεν Έσχες: Ζητά διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων

Την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες δημοσιοποιήθηκαν προσωπικά δεδομένα κατά την ανάρτηση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες των μελών της Βουλής ζητά η βουλεύτρια του Κινήματος ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με επιστολή ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2026 προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τα μέλη της Σύσκεψης των Αρχηγών.

Η κ. Χαραλαμπίδου καταγγέλλει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου αναρτήθηκαν στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, απαγορεύεται ρητά να δημοσιοποιούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όπως αναφέρει, μεταξύ των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν προσωπικά δεδομένα συζύγων και ανήλικων τέκνων βουλευτών, καθώς και πληροφορίες που τους αφορούν και δηλώσεις συμφιλίωσης, οι οποίες υποβάλλονται στον Έφορο Φορολογίας για έλεγχο. νΗ βουλεύτρια επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αναπαράχθηκαν στη συνέχεια από τα μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα η δημοσιοποίηση να αποκτήσει μεγαλύτερη έκταση. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι, παρά την ανακοίνωση της Βουλής περί απόσυρσης των δηλώσεων, τα στοιχεία παρέμεναν αναρτημένα μέχρι αργά το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου.

«Δεν είναι τεχνικό ζήτημα, είναι ζήτημα λογοδοσίας»

Στην επιστολή της, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ασκεί έντονη κριτική στους χειρισμούς που έγιναν, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία ψηφίστηκε από την ίδια τη Βουλή, με στόχο να διασφαλίζεται η διαφάνεια χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα τρίτων προσώπων. Όπως υπογραμμίζει, ο νόμος καθορίζει με σαφήνεια ποια στοιχεία επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται και ποια πρέπει να προστατεύονται, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, οι πρόνοιές του δεν τηρήθηκαν από τον θεσμό που τον ψήφισε.

Η βουλεύτρια απορρίπτει το ενδεχόμενο να αποδοθεί το περιστατικό σε απλή αβλεψία ή πίεση χρόνου, σημειώνοντας ότι οι προθεσμίες και οι διαδικασίες ήταν γνωστές και υπήρχε επαρκής χρόνος προετοιμασίας.

«Όταν ένας θεσμός διαθέτει τον χρόνο, τα μέσα και το σαφές νομικό πλαίσιο και παρ’ όλα αυτά το παραβιάζει, το ζήτημα δεν είναι τεχνικό. Είναι ζήτημα λογοδοσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προειδοποιεί για τις πιθανές νομικές συνέπειες, επισημαίνοντας ότι τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα δημοσιοποιήθηκαν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη ή στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατά την ίδια, η υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα με μια απλή απολογία ή με μια γενική δήλωση ανάληψης ευθύνης. «Ευθύνη που δεν συνοδεύεται από διερεύνηση, συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένα μέτρα δεν είναι ευθύνη», σημειώνει.

Έξι αιτήματα προς τη Σύσκεψη των Αρχηγών

Μέσα από την επιστολή της, η βουλεύτρια του ΑΛΜΑ υποβάλλει έξι συγκεκριμένα αιτήματα για τον χειρισμό της υπόθεσης. Αρχικά, ζητά την εγγραφή του θέματος ως αυτοτελούς ζητήματος στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Σύσκεψης των Αρχηγών.

Παράλληλα, ζητά την ετοιμασία γραπτής έκθεσης από την Υπηρεσία της Βουλής, στην οποία να καταγράφονται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε, ποιος ενέκρινε την ανάρτηση των δηλώσεων και ποιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν πριν από τη δημοσιοποίησή τους. Επιπλέον, ζητά να διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα τα προσωπικά δεδομένα παρέμειναν δημόσια διαθέσιμα και γιατί δεν είχαν αποσυρθεί μέχρι αργά το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου, παρά τη σχετική ανακοίνωση. Η κ. Χαραλαμπίδου εισηγείται επίσης να ενημερωθούν γραπτώς όλα τα επηρεαζόμενα πρόσωπα για τα συγκεκριμένα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Ζητά ακόμη να ενημερωθεί η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον αυτό δεν έχει ήδη γίνει, και να κατατεθεί στη Σύσκεψη των Αρχηγών η σχετική επικοινωνία.

Στα αιτήματά της περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης των προσωπικών δεδομένων που έχουν ήδη αναπαραχθεί, καθώς και η θέσπιση γραπτού πρωτοκόλλου ελέγχου πριν από κάθε μελλοντική ανάρτηση, με σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων.

Καταλήγοντας, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται στη Βουλή ενέργειες που δεν περιποιούν τιμή στον θεσμό, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ξεπερνά κάθε όριο.

«Η συγκεκριμένη όμως ξεπερνά κάθε όριο, γιατί αφορά τον πυρήνα της αξιοπιστίας μας: την υποχρέωση να εφαρμόζουμε σωστά πρώτοι εμείς τους νόμους που ψηφίζουμε», τονίζει.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στον Πρόεδρο και στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών.