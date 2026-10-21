Αννίτα Δημητρίου: «Δεν πάμε στις προεδρικές για να χάσουμε» - Πώς σχολιάζει την εισήγηση Αναστασιάδη για προσυμφωνία με Χριστοδουλίδη – Η δέσμευση Αβέρωφ και Παμπορίδη

«Κατανοώ την ανησυχία του τέως Προέδρου»

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ εμφανίστηκε βέβαιη ότι η επιλογή του κόμματος θα πείσει τους πολίτες και θα περάσει στον δεύτερο γύρο. «Δεν πάμε στις εκλογές για να χάσουμε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο είναι να πειστούν οι πολίτες για την πρόταση διακυβέρνησης του κόμματος, με κεντρικό μήνυμα ότι η Κύπρος αξίζει περισσότερα. Τις διεργασίες μεταξύ των κομμάτων τις χαρακτήρισε θεμιτές, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν είναι ακόμη η ώρα τους, αφού απομένει ενάμιση χρόνος μέχρι την κάλπη.

Σε ερώτηση για τη δήλωση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη και την εισήγηση του για πιθανή προσυμφωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενόψει δεύτερου γύρου, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι κατανοεί τόσο την ανησυχία του τέως Προέδρου όσο και τις επιφυλάξεις που εκφράζονται από στελέχη της παράταξης. Όπως ανέφερε, βασικός κοινός στόχος είναι αφενός να αποτραπεί η επικράτηση πολιτικών της Αριστεράς και αφετέρου να διαφυλαχθεί η ενότητα του ΔΗΣΥ.

Παράλληλα τόνισε ότι απομένει ακόμη ενάμισης χρόνος μέχρι τις προεδρικές εκλογές και πως οι σχετικές αποφάσεις και πολιτικές διεργασίες θα γίνουν στον κατάλληλο χρόνο.

«Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης έχουν δεσμευτεί»

Για την απόφασή της να μη διεκδικήσει το χρίσμα, η κ. Δημητρίου είπε ότι ζύγισε όλα τα δεδομένα και ότι αισθάνεται τον κόσμο της παράταξης ανακουφισμένο, αφού η απόφαση είχε μοναδικό στόχο να συμβάλει στην ενότητα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η ενότητα δεν διασφαλίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη αλλά χρειάζεται χρόνο, και ότι η ηγεσία έκανε το πρώτο βήμα, κάνοντας η ίδια ένα βήμα πίσω.

Τόνισε ακόμη ότι τόσο ο Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και ο Γιώργος Παμπορίδης έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν τον υποψήφιο που θα επιλέξουν τα μέλη του ΔΗΣΥ. Όπως είπε, αυτή ακριβώς τη δέσμευση επιδίωκε να διασφαλίσει και η δική της απόφαση να αποσυρθεί από τη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε στις 8 Οκτωβρίου ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση, ενώ το Πολιτικό Γραφείο είχε καλέσει ομόφωνα όλους τους δυνητικούς διεκδικητές να δεσμευτούν δημόσια ότι θα σεβαστούν την ετυμηγορία των μελών. Με τη σημερινή της τοποθέτηση υπενθύμισε εμμέσως ότι για αυτή ακριβώς τη δέσμευση έκανε η ίδια πίσω, καλώντας και τους δύο διεκδικητές να στηρίξουν τον εκλεκτό του χρίσματος.

Λίγο αργότερα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανακοίνωσε με γραπτή δήλωση και βίντεο ότι θα ζητήσει από τους συναγερμικούς την ψήφο εμπιστοσύνης τους για τις προεδρικές εκλογές, βάζοντας τέλος στα ερωτήματα για το αν θα περάσει από την εσωκομματική διαδικασία. Οι υποψηφιότητες, η δική του και του βουλευτή Γιώργου Παμπορίδη, κατατίθενται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και η κάλπη στήνεται στις 28 Νοεμβρίου.