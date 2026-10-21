Από τον Μακάριο και τον Κυπριανού, στον Χριστόφια και το 2028 – Ο Στεφάνου έθεσε τον κεντρικό στόχο του ΑΚΕΛ στις προεδρικές

Ο κ. Στεφάνου μιλούσε την Τετάρτη, χαιρετίζοντας στη Λευκωσία την παρουσίαση του τόμου «Μελέτες για την Ιστορία της Αριστεράς στην Κύπρο. 100 χρόνια ΚΚΚ-ΑΚΕΛ».

Αναφερόμενος στη σχέση του ΑΚΕΛ με την εξουσία, είπε ότι το κεφάλαιο που άνοιξε με την προεδρία της Αριστεράς το 2008 παραμένει ανοικτό. Η εμπειρία, πρόσθεσε, έδειξε ότι σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι θεσμοί, οι πολιτικές και η ισχύς του μεγάλου κεφαλαίου, μια κυβέρνηση της Αριστεράς αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και διλήμματα, τα οποία δύσκολα αντιμετωπίζονται χωρίς συλλογική προσπάθεια και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η ικανότητα του κόμματος «να διαμορφώνει πολιτική ατζέντα με ευρύτερους στόχους συναντώντας τα αισθήματα και τις διαθέσεις της κοινωνίας, αποτελεί την αντικειμενική βάση των συνεργασιών». Υπενθύμισε το Ενιαίο Μέτωπο Εργατών και Εργαζομένων Λεμεσού (ΕΜΕΚΕΛ), που ιδρύθηκε το 1943, καθώς και τον Εθνικό Απελευθερωτικό Συνασπισμό (ΕΑΣ), ο οποίος ιδρύθηκε το 1948 και έδρασε μέχρι το 1953.

«Η σχέση του ΑΚΕΛ με την εξουσία άρχισε το 1962, όταν με απόφαση του 10ου Συνεδρίου του στήριξε κριτικά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο χωρίς να διεκδικήσει καμία συμμετοχή στη διακυβέρνηση και χωρίς να θέτει τις όποιες προϋποθέσεις πέραν της υπεράσπισης της κυπριακής ανεξαρτησίας», σημείωσε.

Στη συνέχεια, είπε, το ΑΚΕΛ έθεσε ως προϋπόθεση για την υποστήριξη υποψηφίου τη σύναψη προγραμματικού πλαισίου διακυβέρνησης. Αυτό έγινε με το Μίνιμουμ Πρόγραμμα το 1983, όταν το κόμμα υποστήριξε τον Σπύρο Κυπριανού, και το 1988, όταν υποστήριξε τον Γιώργο Βασιλείου.

Το επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, ήταν η συμμετοχή του ΑΚΕΛ σε κυβερνητικό σχήμα, με στελέχη του στην κυβέρνηση του Τάσσου Παπαδόπουλου. Η πορεία, πρόσθεσε, κορυφώθηκε με την αυτόνομη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας από τον τότε ΓΓ του κόμματος, Δημήτρη Χριστόφια, η οποία ήταν νικηφόρα.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι η Αριστερά οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, να υπερασπίζεται σταθερά τους εργαζομένους, τη δημοκρατία, την ειρήνη και άλλες πανανθρώπινες αξίες, να ενώνει δυνάμεις και να μετατρέπει τις διεκδικήσεις σε συλλογική δράση. «Η Ιστορία του ΑΚΕΛ δείχνει πως η αλλαγή δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται με οργάνωση, επιμονή, συμμετοχή, συνέπεια σε αρχές και όραμα», πρόσθεσε.

Εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στο Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας για την απόφασή του να εκδώσει τον τόμο, καθώς και στον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχάλη Ν. Μιχαήλ, ο οποίος επιμελήθηκε την έκδοση, και στους Χρυσόστομο Πασιαρδή και Σωτηρούλα Γιασεμή.

Όπως σημείωσε, ο τόμος καλύπτει μεγάλο μέρος του κενού στην επιστημονική καταγραφή της Ιστορίας του ΑΚΕΛ. Εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί η προσπάθεια και η επιστημονική έρευνα να καλύψει ακόμη περισσότερες πτυχές της εκατοντάχρονης ιστορίας του κόμματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ