Στην Πινδάρου σήμερα ο Αβέρωφ με τις υπογραφές, ολοκλήρωσε και ο Παμπορίδης: «Αδιανόητο» ο ηττημένος να τρέξει εκτός κόμματος

«Τελειώσαμε με τις υπογραφές»

Νωρίτερα, ο κ. Παμπορίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε κι εκείνος τη συλλογή υπογραφών. «Τελειώσαμε με τις υπογραφές», είπε, χαρακτηρίζοντας τυπική μια διαδικασία που, κατά την άποψή του, πήρε άσκοπα πολύ χρόνο, ιδίως για κάποιον που δεν είναι πολιτικός καριέρας. Επανήλθε στη σύγκριση με τις 100 υπογραφές που αρκούν για υποψηφιότητα στις Προεδρικές, αποδίδοντας την πρόνοια των 500 με ποσοστώσεις ανά επαρχία σε μια παλιά νοοτροπία.

Για τη δέσμευση που επιβεβαίωσε χθες η Αννίτα Δημητρίου, ότι ο ηττημένος θα στηρίξει τον νικητή, ο βουλευτής θεώρησε υπερτιμημένη τη συζήτηση για το αν θα εμπλακεί ο χαμένος. «Αυτό που ενδιαφέρει είναι ο ηττημένος να τηρεί τους όρους του παιχνιδιού», ανέφερε, εξηγώντας ότι θα ήταν αδιανόητο όποιος συμμετέχει στην εσωκομματική διαδικασία να κατέλθει στη συνέχεια αυτόνομα στις Προεδρικές. Χαιρέτισε, παράλληλα, την απόφαση του κ. Νεοφύτου να διεκδικήσει το χρίσμα μέσα από το κόμμα.

Η συγγνώμη και ο Χριστοδουλίδης

Ο κ. Παμπορίδης επέμεινε ότι καμία συνεργασία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη δεν είναι εφικτή αν δεν αποκατασταθεί το ρήγμα του 2023, σχολιάζοντας ότι «με μια συγγνώμη γίνονται και θαύματα». Διευκρίνισε ότι η απόφαση ανήκει στα συλλογικά όργανα και όχι σε πρόσωπα και ότι ο ίδιος απλώς υπέδειξε τον τρόπο. Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει εκφράσει ακόμη καν πρόθεση να είναι υποψήφιος, προσθέτοντας ότι, αν το πράξει, υποθέτει πως θα είναι εκτός ΔΗΣΥ, εκτός αν εμφανιστεί τη Δευτέρα στην Πινδάρου να υποβάλει υποψηφιότητα. Όποιος βρίσκεται εκτός κόμματος και επιθυμεί τη στήριξή του, είπε, οφείλει να βρει τρόπο να αποκαταστήσει τη σχέση.

Αποτιμώντας τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ανέφερε ότι κινήθηκε πολύ χαμηλότερα από τον πήχη που είχε θέσει η ίδια, αλλά, κρίνοντάς την αντικειμενικά, τη βρίσκει «πάνω κάτω ικανοποιητική», με διαχειριστική και συντηρητική αντίληψη, την ώρα που τα προβλήματα της καθημερινότητας διογκώνονται. Για την πρόταση Αναστασιάδη, εκτίμησε ότι η θέση του κόμματος καλύπτει τις ανησυχίες του επίτιμου προέδρου, τον οποίο, όπως είπε, ενημέρωσε για την υποψηφιότητά του από σεβασμό και πήρε τις ευχές του για καλή επιτυχία.

Αιχμές για Καρούσο

Αιχμηρός ήταν και απέναντι στον αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ Γιάννη Καρούσο, ο οποίος επιμένει ότι υπάρχουν στελέχη που το πρωί βρίσκονται στο Προεδρικό και το απόγευμα στην Πινδάρου. Ο κ. Παμπορίδης απάντησε ότι ο ίδιος δεν έχει ρόλο ούτε στο ένα ούτε στο άλλο και κάλεσε τον κ. Καρούσο να ξεκαθαρίσει τι εννοεί και να μιλήσει με ονόματα. Έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το κόμμα, με τοξικότητα και αντεγκλήσεις που πληγώνουν τον κόσμο του, ακόμη και όσους το ψήφισαν με επιφύλαξη στις βουλευτικές του Μαΐου.