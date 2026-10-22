Σημαντικές επαφές της Αννίτας Δημητρίου στην Αθήνα – Συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κ. Δημητρίου θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, καθώς και τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Τάσο Χατζηβασιλείου.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθούν οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η ηλεκτρική διασύνδεση, καθώς και οι ευρύτερες περιφερειακές και ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρατικού Συναγερμού και της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των στενών δεσμών τους και της κοινής συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.