Σειρά σημαντικών επαφών θα πραγματοποιήσει αύριο Παρασκευή στην Αθήνα η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, για συντονισμό ενεργειών και ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος Κύπρου-Ελλάδας.
Σημαντικές επαφές της Αννίτας Δημητρίου στην Αθήνα – Συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Επαφές με Γεραπετρίτη, Παπασταύρου και Χατζηβασιλείου θα έχει την Παρασκευή η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ – Στην ατζέντα και η συνεργασία ΔΗΣΥ–Νέας Δημοκρατίας
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κ. Δημητρίου θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, καθώς και τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Τάσο Χατζηβασιλείου.
Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθούν οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η ηλεκτρική διασύνδεση, καθώς και οι ευρύτερες περιφερειακές και ευρωπαϊκές προκλήσεις.
Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρατικού Συναγερμού και της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των στενών δεσμών τους και της κοινής συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
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