Επίδειξη ισχύος Αβέρωφ στην Πινδάρου - Τα κολακευτικά λόγια για Παμπορίδη

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξήγησε ότι κατέθεσε τα έντυπα νωρίτερα, ώστε το κόμμα να έχει επαρκή χρόνο για τον έλεγχό τους. Η επίσημη υποβολή της υποψηφιότητάς του θα γίνει τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, στις 11:30, ενώ η έκτακτη παγκύπρια εκλογική συνέλευση έχει οριστεί για τις 28 Νοεμβρίου. Περιορίστηκε σε ένα μήνυμα, αφήνοντας τα υπόλοιπα για τη Δευτέρα: «Ενωμένοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, για μια δίκαιη κοινωνία και μια επανενωμένη και ασφαλή Κύπρο».

Η στήριξη της βάσης

Ερωτηθείς αν τα έντυπα φέρουν υπογραφές πρωτοκλασάτων στελεχών, ο κ. Νεοφύτου έδωσε έμφαση στη στήριξη χιλιάδων μελών, των «απλών στρατιωτών» της παράταξης, όπως τους αποκάλεσε, αλλά και σχεδόν του συνόλου των αξιωματούχων. Θύμισε ότι τα 50 από τα 65 χρόνια της ζωής του τα πέρασε στον ΔΗΣΥ, με στελέχη με τα οποία μεγάλωσε πολιτικά και άλλα που βλέπει πλέον σαν παιδιά του.

Για τον αντίπαλό του μίλησε με θετικούς τόνους, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση γιορτή της δημοκρατίας, και εξέφρασε την ελπίδα η επόμενη μέρα να βρει όλους ενωμένους, με στόχο την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Απέφυγε να σχολιάσει την επιλογή του ημιτελούς έργου στο Βασιλικό ως φόντου για το βίντεό του, παραπέμποντας στις δηλώσεις που θα κάνει από τη Δευτέρα.

Είναι εμφανές ότι με τις εξαπλάσιες από όσες απαιτούνται υπογραφές στήριξης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιχείρησε να στείλει το μήνυμα ότι ο κομματικός μηχανισμός βρίσκεται στο πλευρό του, την ώρα που ο Γιώργος Παμπορίδης επιλέγει να απευθυνθεί σε όσους, όπως λέει, ζητούν πλέον από την ηγεσία ειλικρίνεια και τέλος στην εσωστρέφεια.

Το μήνυμα Παμπορίδη

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Γιώργος Παμπορίδης ανακοίνωσε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» ότι ολοκλήρωσε και εκείνος τη συλλογή των 500 υπογραφών, επαναλαμβάνοντας την κριτική του για την πρόνοια με τις ποσοστώσεις ανά επαρχία, την οποία απέδωσε σε μια παλιά νοοτροπία. Για τη δέσμευση στήριξης του νικητή, που επιβεβαίωσε την Τετάρτη η Αννίτα Δημητρίου, σημείωσε ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι ο ηττημένος να τηρεί τους όρους του παιχνιδιού, θεωρώντας αδιανόητο όποιος συμμετέχει στην εσωκομματική διαδικασία να κατέλθει στη συνέχεια αυτόνομα.

Επέμεινε ότι καμία συνεργασία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη δεν είναι εφικτή αν δεν αποκατασταθεί το ρήγμα του 2023, σχολιάζοντας ότι «με μια συγγνώμη γίνονται και θαύματα», και υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος δεν έχει εκφράσει ακόμη πρόθεση να είναι υποψήφιος, προσθέτοντας ότι, αν το πράξει, υποθέτει πως θα είναι εκτός ΔΗΣΥ, εκτός και αν... εμφανιστεί τη Δευτέρα στην Πινδάρου. Τη διακυβέρνησή του τη βρίσκει, κρίνοντάς την αντικειμενικά, «πάνω κάτω ικανοποιητική» αλλά πολύ κατώτερη του πήχη που είχε θέσει η ίδια. Αποκάλυψε επίσης ότι ενημέρωσε τον Νίκο Αναστασιάδη για την υποψηφιότητά του και πήρε τις ευχές του.

Αιχμηρός ήταν παράλληλα απέναντι στον αντιπρόεδρο του κόμματος Γιάννη Καρούσο, ο οποίος επιμένει ότι υπάρχουν στελέχη που το πρωί βρίσκονται στο Προεδρικό και το απόγευμα στην Πινδάρου, καλώντας τον να μιλήσει με ονόματα, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και αντεγκλήσεις που πληγώνουν τον κόσμο της παράταξης.