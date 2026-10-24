Η ΕΔΕΚ πραγματοποιεί αύριο Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, Καταστατικό Συνέδριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στο Συνέδριο θα βρίσκονται ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης και ο τέως βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, καθώς και άλλα πρώην στελέχη που είχαν διαγραφεί επί Μαρίνου Σιζόπουλου από το κόμμα.
ΕΔΕΚ: Καταστατικό Συνέδριο με... επιστροφές
Ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο Κωστής Ευσταθίου και άλλα στελέχη που είχαν διαγραφεί στο παρελθόν θα βρίσκονται, αύριο Κυριακή, στο Καταστατικό Συνέδριο της ΕΔΕΚ, με το οποίο η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή επιχειρεί να σηματοδοτήσει τη νέα αρχή του κόμματος, την ώρα, όμως, που έντεκα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, συνεργάτες του Μαρίνου Σιζόπουλου, επιμένουν ότι το συνέδριο είναι άκυρο.
Πηγές του κόμματος εκτιμούν ότι θα παρευρεθεί η συντριπτική πλειοψηφία των διαγραμμένων. Οι επιστροφές είναι αποτέλεσμα της άρσης όλων των διαγραφών χωρίς όρους, την οποία η κ. Χριστοδούλου Μακρή έχει παρουσιάσει ως την πρώτη πολιτική απόφαση της νέας ηγεσίας.
Όπως ανέφερε η ίδια την Τρίτη, εκατοντάδες διαγραμμένα στελέχη έχουν ήδη επιστρέψει στο μητρώο μελών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο. Οι προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό αποσκοπούν στην ενίσχυση των συλλογικών οργάνων και στη συμμετοχή των μελών.
Μεταξύ άλλων, το διάστημα από την εγγραφή ενός μέλους μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται μειώνεται από έξι μήνες σε έναν, ενώ στα μέλη ηλικίας 18 έως 35 ετών εξασφαλίζεται ποσοστό 20% στην Κεντρική Επιτροπή, 15% στις Επαρχιακές Επιτροπές και τουλάχιστον 15% στα ψηφοδέλτια.
Το Συνέδριο θα εξετάσει, επίσης, δεκατρείς τροπολογίες που υποβλήθηκαν από μέλη, ανάμεσα στις οποίες η αυτόνομη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η υποχρεωτική εισφορά αιρετών και διορισμένων αξιωματούχων, η πώληση ακίνητης περιουσίας, ο περιορισμός των θητειών και η επιλογή υποψήφιων βουλευτών μέσω εσωκομματικών εκλογών.
Πολλές από τις προτάσεις συνδέονται με τα οικονομικά του κόμματος, μετά την απώλεια της κρατικής χορηγίας των 700.000 ευρώ λόγω της μη εισόδου του κόμματος στη Βουλή.
Το Συνέδριο συνέρχεται υπό τη σκιά της αντιπαράθεσης με έντεκα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, συνεργάτες του πρώην προέδρου Μαρίνου Σιζόπουλου, οι οποίοι με δύο επιστολές, στις 16 και στις 20 Οκτωβρίου, κατηγορούν την πρόεδρο για παράκαμψη του οργάνου, για απολύσεις μόνιμων στελεχών χωρίς έγκριση και για ανείσπρακτες εισφορές αξιωματούχων ύψους 100.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το Συνέδριο είναι άκυρο.
Η κ. Χριστοδούλου Μακρή απαντά ότι προηγήθηκαν επαρχιακές και περιφερειακές συνδιασκέψεις, όπου κάθε μέλος μπορούσε να καταθέσει τροπολογίες.
Επικαλείται, επίσης, το άρθρο 20 του Καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο το Συνέδριο υπέρκειται του Πολιτικού Γραφείου, ενώ υποστήριξε ότι ένας από τους υπογράφοντες την ενημέρωσε ότι δεν υιοθετεί το σύνολο της επιστολής. Μετά το Καταστατικό Συνέδριο θα ακολουθήσει τον Δεκέμβριο το Εκλογικό Συνέδριο, από το οποίο θα προκύψουν τα όργανα της επόμενης πενταετίας, αλλά και Πολιτικό Συνέδριο για την επικαιροποίηση των θέσεων του κόμματος.
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