Μιχάλης Ιωαννίδης στο ΠΟΛcast: ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδης δεν έχουν ιδεολογικές διαφορές - Γενναία η πρόταση Αβέρωφ για τη Ρωσία, αλλά…

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, ο Επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου Μιχάλης Ιωαννίδης ξεκαθαρίζει ότι η προσωπική του επιλογή δεν αντανακλά στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ούτε επηρεάζει τη θεσμική λειτουργία του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου. Υπεραμύνεται ωστόσο του δικαιώματος των στελεχών να εκφράζουν δημόσια τις προτιμήσεις τους.

Καλείται να σχολιάσει τόσο την πρόταση Αβέρωφ Νεοφύτου για άρση των ενεργειακών κυρώσεων στη Ρωσία, αλλά και τα όσα ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε περί προσυμφωνίας για τον δεύτερο γύρο των Προεδρικών εκλογών.

Παραδέχεται ότι συνέβαλε στην πρόνοια του καταστατικού για συλλογή 500 υπογραφών από όσους διεκδικούν το χρίσμα του ΔΗΣΥ και το χαρακτηρίζει υπερβολή, εξηγώντας το πνεύμα του καταστατικού. Ο κ. Ιωαννίδης αναφέρει πως ο ίδιος δεν διεκδικεί ούτε έχει πολιτικές φιλοδοξίες, ωστόσο διερωτάται, πώς θα κριθεί, αν δεν λέει φανερά την άποψη του.