«Κανείς μας δεν είναι μεγαλύτερος από την ΕΔΕΚ»: Τα μηνύματα της Σοφίας και η απουσία των «11» από το Καταστατικό Συνέδριο

Με την ομιλία της προέδρου του κόμματος, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, ξεκίνησαν σήμερα, Κυριακή (25/10), οι εργασίες του Καταστατικού Συνεδρίου της ΕΔΕΚ, σε μια περίοδο κατά την οποία η παράταξη επιχειρεί να προχωρήσει στην οργανωτική και οικονομική της ανασυγκρότηση, αφήνοντας πίσω τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις των προηγούμενων χρόνων.

Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ έστειλε μήνυμα ενότητας, απευθύνοντας ιδιαίτερο καλωσόρισμα στα στελέχη που επέστρεψαν στο κόμμα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχιση της πολιτικής παρουσίας της παράταξης. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή της στις τρεις δέσμες προτεινόμενων καταστατικών αλλαγών, οι οποίες τίθενται προς ψηφοφορία, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εσωκομματικών διαδικασιών και την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συνέδριο, κανένα από τα 11 μέλη που είχαν αποστείλει επιστολή δεν έδωσε το παρών στις εργασίες, στοιχείο που καταγράφεται στο πλαίσιο των εσωκομματικών διεργασιών.

«Τι αξία έχει να κερδίσει κάποιος μια εσωτερική διαφωνία, αν χάσουμε όλοι την ΕΔΕΚ;»

Σημαντικό μέρος της ομιλίας της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή επικεντρώθηκε στην ανάγκη υπέρβασης των εσωκομματικών διαφωνιών, με την ίδια να θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της συνοχής και τη διασφάλιση της συνέχειας της ΕΔΕΚ.

«Τι αξία έχει να κερδίσει κάποιος μια εσωτερική διαφωνία, αν στο τέλος χάσουμε όλοι μαζί την ΕΔΕΚ;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι κανένα αξίωμα και καμία προσωπική αντιπαράθεση δεν μπορούν να τοποθετούνται πάνω από το μέλλον του κόμματος.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η ενότητα δεν συνεπάγεται απουσία διαφορετικών απόψεων ή αποσιώπηση των προβλημάτων.

«Σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να διαλυόμαστε. Να συζητάμε χωρίς να απαξιώνουμε. Να αποφασίζουμε χωρίς να ξεχνάμε ότι, την επόμενη μέρα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ καλωσόρισε τόσο τα στελέχη που παρέμειναν στην παράταξη κατά τη διάρκεια των δύσκολων περιόδων όσο και εκείνα που επέλεξαν να επιστρέψουν, παρά τις διαφωνίες που είχαν προηγηθεί.

«Σήμερα είμαστε εδώ ως ισότιμα μέλη της ίδιας παράταξης, με κοινή ευθύνη για την επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να λειτουργεί με χώρο και λόγο για όλα τα μέλη του.

Τρεις δέσμες αλλαγών στο Καταστατικό

Στο επίκεντρο του Συνεδρίου βρίσκονται οι προτεινόμενες καταστατικές τροποποιήσεις, με την κ. Χριστοδούλου Μακρή να ανακοινώνει ότι στηρίζει τα τρία ομαδοποιημένα έγγραφα που θα τεθούν προς ψηφοφορία.

Όπως εξήγησε, βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός Καταστατικού που θα κατοχυρώνει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, έκφρασης, εκπροσώπησης και διεκδίκησης κομματικών αξιωμάτων.

Η ίδια υποστήριξε ότι πρέπει να αρθούν αδικαιολόγητα εμπόδια που περιορίζουν τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των μελών, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης σαφών κανόνων και διαδικασιών που θα εφαρμόζονται ισότιμα.

«Η εσωκομματική δημοκρατία οφείλει να κατοχυρώνεται στην πράξη, μέσα από ένα Καταστατικό που ενώνει αντί να αποκλείει, ενθαρρύνει αντί να περιορίζει και διασφαλίζει ότι κάθε μέλος έχει ουσιαστικό λόγο και ρόλο στο Κίνημα», τόνισε.

Οι αλλαγές εντάσσονται στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης της ΕΔΕΚ, με επόμενο σταθμό τη διεξαγωγή του Εκλογικού Συνεδρίου εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει καθοριστεί.

Άρση διαγραφών και έλεγχος των οικονομικών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρόεδρος της ΕΔΕΚ στην υλοποίηση των τεσσάρων αποφάσεων του προηγούμενου Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι μέσα σε ενάμιση μήνα έχουν προωθηθεί συγκεκριμένες ενέργειες.

Σε ό,τι αφορά τα μητρώα μελών, ανέφερε ότι το κόμμα προχώρησε στην άρση των διαγραφών, με στόχο να τερματιστούν οι αντιπαραθέσεις γύρω από τη σύνθεση του μητρώου και να αποκατασταθεί η ομαλή εσωκομματική λειτουργία.

Για την οικονομική βιωσιμότητα, σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε σχετική μελέτη, εφαρμόστηκαν οικονομικά και διορθωτικά μέτρα και ξεκίνησε εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης από τα μέλη.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχουν κατατεθεί όροι εντολής για τη διενέργεια ελέγχου δικανικής λογιστικής και έχουν ζητηθεί προσφορές από οκτώ ανεξάρτητους οίκους.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της προσπάθειας οικονομικής αναδιοργάνωσης της παράταξης, καθώς η ηγεσία καλείται να διαχειριστεί τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κόμμα.

Η κ. Χριστοδούλου Μακρή ανακοίνωσε ακόμη ότι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου, θα παραμείνει στην αίθουσα για να παρουσιάσει τον οικονομικό και οργανωτικό απολογισμό και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών, επικαλούμενη την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας.

«Δεν ανασυγκροτούμε την ΕΔΕΚ μόνο για να επιβιώσει»

Πέραν των εσωκομματικών ζητημάτων, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή επιχείρησε να συνδέσει την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ με τον πολιτικό και κοινωνικό της ρόλο.

Όπως ανέφερε, η παράταξη πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, του στεγαστικού προβλήματος και των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και στη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των νέων ζευγαριών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη διεκδίκησης δίκαιης λύσης στο Κυπριακό, επικαλούμενη την ιστορική παρακαταθήκη της ΕΔΕΚ και τις αρχές του ιδρυτή της, Βάσου Λυσσαρίδη.

«Δεν ανασυγκροτούμε την ΕΔΕΚ μόνο για να επιβιώσει ως κόμμα. Την ανασυγκροτούμε για να μπορεί να διεκδικεί αποτελεσματικότερα για την κοινωνία», υπογράμμισε.

Η πρόεδρος του κόμματος αναφέρθηκε επίσης στις οργανωτικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν το τελευταίο διάστημα, κάνοντας λόγο για δύο επισκέψεις σε κάθε επαρχία και επτά περιφερειακές συσκέψεις, καθώς και για επαφές με θεσμικούς αξιωματούχους και διπλωματικούς εκπροσώπους.

Κλείνοντας την ομιλία της, έθεσε ως βασικό στόχο την επιβίωση, την ενότητα και την αναγέννηση της παράταξης.

«Η ΕΔΕΚ δεν θα σωθεί από έναν άνθρωπο. Αλλά από όλους μας. Θα σωθεί αν αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι αξίζει να τη σώσουμε», ανέφερε, για να καταλήξει ότι «το πρώτο κεφάλαιο στη νέα σελίδα της ΕΔΕΚ ήδη ξεκίνησε να γράφεται. Η σελίδα γύρισε και δεν γυρίζει πίσω».

Το Καταστατικό Συνέδριο αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς της προσπάθειας ανασυγκρότησης της ΕΔΕΚ, πριν από το Εκλογικό Συνέδριο του Δεκεμβρίου, στο οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης της νέας κομματικής ηγεσίας.

Οι επιστροφές στελεχών και η απουσία των 11

Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερο εσωκομματικό περιβάλλον, καθώς η προσπάθεια επανένωσης της ΕΔΕΚ συνοδεύεται από διαφωνίες για τις διαδικασίες και τις αποφάσεις της νέας ηγεσίας.

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του «Πολίτη», μεταξύ των στελεχών που είχαν εκφράσει πρόθεση να επιστρέψουν στις κομματικές διεργασίες περιλαμβάνονται ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης και ο τέως βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, οι οποίοι είχαν διαγραφεί επί προεδρίας Μαρίνου Σιζόπουλου.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε από το Συνέδριο, απουσίαζαν και τα 11 μέλη του Πολιτικού Γραφείου που είχαν αποστείλει επιστολή προς την πρόεδρο, αμφισβητώντας τους χειρισμούς της ηγεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα στελέχη είχαν διατυπώσει ενστάσεις για τη διαδικασία σύγκλησης του Καταστατικού Συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι παρακάμπτονται συλλογικά όργανα του κόμματος. Μάλιστα, είχαν θέσει ζήτημα εγκυρότητας της διαδικασίας, ενώ είχαν ζητήσει ειδικές συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου για τις καταστατικές αλλαγές και την οικονομική κατάσταση της παράταξης.

Η παρέμβαση Δώρου Θεοδώρου

Από το Συνέδριο απουσίαζε, για λόγους υγείας, και ο πρώην υπουργός Δώρος Θεοδώρου, ο οποίος, ωστόσο, συμμετείχε στις προηγούμενες διεργασίες για τη διαμόρφωση του Καταστατικού, καταθέτοντας τις δικές του προτάσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, ο κ. Θεοδώρου χαρακτήρισε τη διαδικασία αποτέλεσμα «ακραιφνούς δημοκρατικής πνοής», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το νέο Καταστατικό θα αποτελέσει τη βάση για ένα νέο ξεκίνημα της ΕΔΕΚ.