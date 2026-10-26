Σφοδρή επίθεση ΔΗΣΥ κατά κυβέρνησης για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: «Δύο χρόνια περιδίνηση, ανατροπές και καθυστερήσεις»

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ επικεντρώνεται στο ζήτημα που προέκυψε με τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την απευθείας παραχώρηση της μαρίνας στην Αρχή Λιμένων, μετά την επισήμανση της Νομικής Υπηρεσίας ότι μια τέτοια διαδικασία δεν επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις αδυναμίες στον συντονισμό των κυβερνητικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε ένα έργο που βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να προωθεί μετά από μια περιδίνηση δύο ετών έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό για την απευθείας παραχώρηση της μαρίνας στην Αρχή Λιμένων και την ίδια ώρα η Νομική Υπηρεσία να επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για την τοπική κοινωνία αλλά και για το σύνολο της κυπριακής οικονομίας.

Παράλληλα, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις διαδοχικές αλλαγές στον σχεδιασμό και την παρατεταμένη καθυστέρηση στην προώθηση του έργου.

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τους χειρισμούς της και να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που έχουν προκύψει.

«Θα πρέπει επιτέλους να τερματιστούν οι αλλεπάλληλες ανατροπές και οι συνεχείς καθυστερήσεις έτσι ώστε το έργο να αρχίσει να υλοποιείται», τονίζει στην ανακοίνωσή του.