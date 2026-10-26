ΕΔΕΚ: Στήνει κάλπες τον Δεκέμβριο για νέα ηγεσία - Το χρονοδιάγραμμα και οι εκλογικές διαδικασίες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Εκλογικό Συνέδριο της ΕΔΕΚ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026, ενώ την επομένη, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, θα στηθούν οι κάλπες για την ανάδειξη των αξιωματούχων του Κινήματος και αριθμού μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις κεντρικές εκλογικές διαδικασίες εκπνέει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 13:00.

Κάλπες σε όλες τις επαρχίες και στην Αθήνα

Η ψηφοφορία της 13ης Δεκεμβρίου θα αρχίσει στις 9 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα, με ενδιάμεσο διάλειμμα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.

Εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Πάφο, την ελεύθερη Αμμόχωστο, τον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας και την Αθήνα. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας πρόσθετων εκλογικών κέντρων, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη της ΕΔΕΚ που θα είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου 2026. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ενστάσεις σχετικά με την εγγραφή τους στο μητρώο θα μπορούν να το πράξουν μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Την ευθύνη για την προετοιμασία και τον συντονισμό των διαδικασιών αναλαμβάνει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με πρόεδρο τον Σπύρο Χριστοφίδη και μέλη τους Σάββα Ηλιοφώτου και Γιάννη Πιερίδη. Αναπληρωματικό μέλος ορίστηκε ο Ευγένιος Μιχαήλ.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα διορίσει επίσης τριμελείς εφορευτικές επιτροπές σε κάθε επαρχία.

Πρώτα οι επαρχίες, μετά η κεντρική ηγεσία

Πριν από το Εκλογικό Συνέδριο θα προηγηθούν οι Επαρχιακές Εκλογικές Συνδιασκέψεις, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθούν οι επαρχιακοί αξιωματούχοι, οι Επαρχιακές Επιτροπές και συνολικά 50 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Η διαδικασία θα αρχίσει από την Κερύνεια το Σάββατο 14 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί στη Λάρνακα την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Ακολουθούν η Λεμεσός στις 21 Νοεμβρίου, η Αμμόχωστος στις 22 Νοεμβρίου, η Πάφος στις 28 Νοεμβρίου και η Λευκωσία στις 29 Νοεμβρίου.

Σε κάθε επαρχία θα εκλεγούν Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας, καθώς και από 11 έως 14 μέλη της αντίστοιχης Επαρχιακής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της οικείας Επαρχιακής Συνδιάσκεψης.

Πώς κατανέμονται οι 50 θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Με βάση την απόφαση του Καταστατικού Συνεδρίου, η Λευκωσία θα εκλέξει 12 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή, η Λεμεσός 10, η Πάφος 9, η Αμμόχωστος 7, ενώ από 6 μέλη θα εκλέξουν η Λάρνακα και η Κερύνεια.

Η συγκεκριμένη κατανομή αφορά τις 50 θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής που θα πληρωθούν μέσω των Επαρχιακών Εκλογικών Συνδιασκέψεων, ενώ πρόσθετος αριθμός μελών θα αναδειχθεί μέσα από την κεντρική εκλογική διαδικασία του Δεκεμβρίου.

Με τις αποφάσεις αυτές, η ΕΔΕΚ εισέρχεται σε περίοδο εσωκομματικών εκλογικών διεργασιών, με πρώτο σταθμό τις επαρχιακές αναμετρήσεις του Νοεμβρίου και κορύφωση την εκλογή των κεντρικών αξιωματούχων στις 13 Δεκεμβρίου.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, οι μεταβατικές καταστατικές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν ισχύουν ειδικά για τις συγκεκριμένες εκλογικές διαδικασίες.