Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού»

Ο Πρόεδρος είπε ότι οι εισηγήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς απαντούν συγκεκριμένα στα ζητήματα που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τόσο σε σχέση με τη μεθοδολογία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και ως προς την ουσία του Κυπριακού. Όπως ανέφερε, οι εισηγήσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Πρόσθεσε ότι αυτό θα είναι το σαφές μήνυμα που θα μεταφέρει στον Τουρκοκύπριο ηγέτη κατά τη συνάντησή τους την ερχόμενη εβδομάδα.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, η ουσία του Κυπριακού παραμένει η παράνομη κατοχή μέρους της επικράτειας ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η συστηματική παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Επανέλαβε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης έθεσε ως κορυφαίες προτεραιότητες τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας. «Ποτέ μα ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με την κατοχή», τόνισε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, η προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και με αξιοποίηση του διαπραγματευτικού κεκτημένου.

Αναγνωρίζοντας ότι τα δεδομένα παραμένουν δύσκολα λόγω της τουρκικής προσέγγισης, σημείωσε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά θα εξαντλήσει ακόμη και την παραμικρή ευκαιρία για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε λύση. «Για 'μας, δεν υπάρχει πλάνο β', για 'μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», είπε.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πολιτική βούληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως εκφράστηκε πρόσφατα και σε σχέση με τη μορφή λύσης του Κυπριακού, καθώς και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο. Επισήμανε επίσης τη στήριξη που, όπως είπε, έχει η Κυπριακή Δημοκρατία από τους θεσμούς, τα κράτη μέλη και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδηλώθηκε και με τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν αισιοδοξία ότι η προοπτική λύσης παραμένει ανοικτή και ότι η επίλυση του Κυπριακού είναι εφικτός στόχος.

Επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα και για έναρξη των διαπραγματεύσεων ακόμη και την επόμενη ημέρα. «Όλες οι πλευρές θα δοκιμαστούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε, καλώντας την τουρκική πλευρά να προσέλθει στις συνομιλίες, εφόσον, όπως ανέφερε, έχει τόση εμπιστοσύνη και βεβαιότητα για τις θέσεις της.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι, εφόσον υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση, μπορεί να επιτευχθεί η επανένωση της πατρίδας. Υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των τρεισήμισι χρόνων διακυβέρνησής του, η πλευρά μας έχει αποδείξει με πράξεις και όχι με λόγια τόσο την εντιμότητά της όσο και την ξεκάθαρη πολιτική της βούληση.

Αναφερόμενος στην προσφυγιά του 1974, μίλησε για τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που ξεριζώθηκαν από τη γη τους και κατέφυγαν στη φιλόξενη Άχνα, όπως και σε κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου, αναζητώντας αξιοπρέπεια και σχετική ασφάλεια.

Σημείωσε ότι τα βιώματα των προηγούμενων γενεών δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λόγια, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δύναμη του κυπριακού λαού να ανασυνταχθεί από τα ερείπια και να καταγράψει επιδόσεις σε όλους τους τομείς.

Όπως ανέφερε, όσα έζησαν οι πρόσφυγες ενισχύουν τη θέληση για συνέχιση της προσπάθειας και υπενθυμίζουν το χρέος απέναντι στον λαό και την πατρίδα να καταβληθεί κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια. Στόχος, είπε, είναι να τιμηθούν έμπρακτα όσοι θυσιάστηκαν για να είναι σήμερα ελεύθερη η Κύπρος, καθώς και όσοι κράτησαν άσβεστη τη μνήμη, ζωντανή την ελπίδα και ακέραιη την ταυτότητα του λαού.

Πηγή: ΚΥΠΕ