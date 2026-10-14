Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν θα βρεθούν τον Νοέμβριο στην Αττάλεια στη Σύνοδο COP31 για το κλίμα - «Ο διάλογος είναι πάντα καλό πράγμα», λεέι ο Τ/κ ηγέτης

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ερχιουρμάν διευκρινίζει ότι η πρόσκληση τού απευθύνθηκε στις 14 Ιουλίου, ενώ επιβεβαιώνει ότι θα βρίσκεται στην Αττάλεια κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Συνόδου.

Αναφερόμενος στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην ίδια διοργάνωση, σημειώνει ότι, σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε από τον Τύπο, ο κ. Χριστοδουλίδης έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα βρίσκεται εκεί.

«Όπως λέμε πάντα, η διπλωματία και ο διάλογος είναι πάντοτε καλό πράγμα», καταλήγει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Ο κ. Ερχιουρμάν αναφέρει ότι προχώρησε στη συγκεκριμένη διευκρίνιση έπειτα από ερωτήματα που δέχθηκε από εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Η COP31 θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, ενώ η Σύνοδος των ηγετών έχει προγραμματιστεί για τις 11 και 12 Νοεμβρίου.