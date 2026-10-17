Ραντεβού στην Πύλα απόψε για τους δύο ηγέτες

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο φούτσαλ της Πύλας, στις 7 το βράδυ, με τους διοργανωτές να αναμένουν περίπου 2.000 επισκέπτες. Μιλώντας στον «Π», ο κοινοτάρχης Σίμος Μυτίδης είχε τονίσει ότι στόχος είναι να αναδειχθεί το παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων. «Αν μπορούμε εμείς στην Πύλα, γιατί όχι και το υπόλοιπο νησί;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τις δύο κοινοτικές Αρχές με τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών και θα περιλαμβάνει μουσική, παραδοσιακούς χορούς και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η παρουσία των δύο ηγετών προσδίδει ιδιαίτερη συμβολική σημασία στη διοργάνωση, καθώς η Πύλα αποτελεί μια από τις ελάχιστες κοινότητες όπου η συμβίωση συνεχίζεται μετά το 1974. Ο κ. Μυτίδης σημειώνει ότι, παρότι οι κοινοτικές Αρχές δεν καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2015 και τελευταία φορά το 2019. Η φετινή επιστροφή της συνοδεύεται από αυξημένο ενδιαφέρον, λόγω της συμφωνίας των ηγετών να παραστούν μαζί, ενώ ο κοινοτάρχης επισημαίνει ότι η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες.

Συνάντηση ΕΕ–Τουρκίας υψηλού επιπέδου

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ότι εντός Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, με αντικείμενο την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό και την ενδεχόμενη πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία προωθείται και έπειτα από παράκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να εξεταστεί πώς μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις προϋποθέτει επανέναρξη συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Επανέλαβε, επίσης, τη θέση του για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές παρεμβάσεις προς την Άγκυρα για την ισότιμη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο COP31 στην Αττάλεια. Όπως είπε, η ΕΕ επικοινώνησε με την τουρκική κυβέρνηση εκ μέρους των 27 κρατών μελών και έλαβε γραπτές απαντήσεις. Δήλωσε ότι η Λευκωσία θα παρακολουθήσει εάν όσα αναφέρθηκαν σε αυτές υλοποιηθούν στην πράξη.