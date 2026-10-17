Αυστηρή προειδοποίηση προς τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε από την Κύπρο ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, καλώντας την Τουρκία να συμπεριφέρεται ως πραγματικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και να σέβεται την κυριαρχία των άλλων κρατών.
Ρικ Σκοτ: Αυστηρό μήνυμα του Αμερικανού γερουσιαστή στον Ερντογάν από τη νεκρή ζώνη – «Συμπεριφερθείτε ως σύμμαχοι» (βίντεο)
Ο Ρικ Σκοτ καλεί την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συμπεριφέρεται ως πραγματικός σύμμαχος των ΗΠΑ - Η επίσκεψή του στη νεκρή ζώνη και οι αιχμηρές τοποθετήσεις για την τουρκική κατοχή
Οι δηλώσεις του γερουσιαστή, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας και της Υποεπιτροπής Ναυτικών Δυνάμεων της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιοποιήθηκαν από τη Λόρα Λούμερ, η οποία ανήρτησε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Συμπεριφερθείτε ως σύμμαχοι, αντιμετωπίστε τα άλλα κυρίαρχα κράτη με σεβασμό», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Ρικ Σκοτ προς την Άγκυρα.
Στήριξη στην κυριαρχία της Κύπρου και επίσκεψη στη νεκρή ζώνη
Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αμερικανός γερουσιαστής πραγματοποίησε επαφές με αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή του στην κυριαρχία της χώρας απέναντι στη συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική κατοχή και τις πολιτικές πιέσεις της Άγκυρας.
Ο Σκοτ επισκέφθηκε επίσης τη νεκρή ζώνη. Η παρουσία του στην περιοχή συνοδεύτηκε από τοποθετήσεις για την ανάγκη τερματισμού της τουρκικής κατοχής και σεβασμού της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στο επίκεντρο και η ενεργειακή συνεργασία
Σύμφωνα με την ανάρτηση της δημοσιογράφου, στο πλαίσιο των επαφών του, ο Ρικ Σκοτ συναντήθηκε με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανό, με τον οποίο συζήτησε την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.
Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την ευρύτερη περιοχή.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και οι προοπτικές ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας.
Ο Αμερικανός γερουσιαστής πραγματοποίησε επαφές και στην Ελλάδα, όπου συζητήθηκαν η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συμμαχίας, η συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και η αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ανάρτηση της Λούμερ, στις επαφές του εξετάστηκε επίσης η σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ, καθώς και η στήριξή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν.
EXCLUSIVE VIDEO: ‼️ Sen. Rick Scott Issues Stern Warning To Erdogan from Cyprus, Backs Cypriot Sovereignty from Illegal Turkish Military Occupation Forces ‼️ “Act like an ally, treat other sovereign nations with respect” Sen. Rick Scott @SenRickScott of the Foreign Relations Committee and Armed Services Seapower Subcommittee, was in Cyprus today warning Turkish President Recep Tayyip Erdogan @RTErdogan against continued illegal military occupation and political pressure on the island. Scott met Cypriot leaders to reaffirm U.S. support for the Republic of Cyprus’s sovereignty and discussed American interests in the Mediterranean. He met Energy Minister Michael Damianos on expanding Europe-Middle East energy infrastructure as U.S. oil and gas exports rise, and visited the UN Buffer Zone dividing the island since Turkey’s 1974 invasion. In Greece, Scott met officials and discussed strengthening the U.S.-Greece alliance, NATO cooperation, and deterring Russian aggression in the region. He also discussed the importance of both nations’ relationships with Israel and support for the United States in the ongoing war with Iran. It’s great to see a US Senator push back on Muslim Brotherhood thug Erdogan. Turkey shouldn’t even be allowed to be in NATO, and Turkey should NEVER be allowed to acquire F-35 fighter jets. Luckily, Senator Scott understands the threat Turkey and Erdogan’s jihadist ideology poses to the world.— Laura Loomer (@LauraLoomer) October 16, 2026
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