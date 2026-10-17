Ρικ Σκοτ: Αυστηρό μήνυμα του Αμερικανού γερουσιαστή στον Ερντογάν από τη νεκρή ζώνη – «Συμπεριφερθείτε ως σύμμαχοι» (βίντεο)

Οι δηλώσεις του γερουσιαστή, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας και της Υποεπιτροπής Ναυτικών Δυνάμεων της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιοποιήθηκαν από τη Λόρα Λούμερ, η οποία ανήρτησε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συμπεριφερθείτε ως σύμμαχοι, αντιμετωπίστε τα άλλα κυρίαρχα κράτη με σεβασμό», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Ρικ Σκοτ προς την Άγκυρα.

Στήριξη στην κυριαρχία της Κύπρου και επίσκεψη στη νεκρή ζώνη

Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αμερικανός γερουσιαστής πραγματοποίησε επαφές με αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή του στην κυριαρχία της χώρας απέναντι στη συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική κατοχή και τις πολιτικές πιέσεις της Άγκυρας.

Ο Σκοτ επισκέφθηκε επίσης τη νεκρή ζώνη. Η παρουσία του στην περιοχή συνοδεύτηκε από τοποθετήσεις για την ανάγκη τερματισμού της τουρκικής κατοχής και σεβασμού της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο επίκεντρο και η ενεργειακή συνεργασία

Σύμφωνα με την ανάρτηση της δημοσιογράφου, στο πλαίσιο των επαφών του, ο Ρικ Σκοτ συναντήθηκε με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανό, με τον οποίο συζήτησε την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την ευρύτερη περιοχή.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και οι προοπτικές ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής πραγματοποίησε επαφές και στην Ελλάδα, όπου συζητήθηκαν η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συμμαχίας, η συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και η αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Λούμερ, στις επαφές του εξετάστηκε επίσης η σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ, καθώς και η στήριξή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν.