Τα βλέμματα στραμμένα στην Πύλα: Όλα έτοιμα για την κοινή παρουσία Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν (εικόνες + βίντεο)

Στην Πύλα στρέφονται απόψε τα βλέμματα, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν δίνουν από κοινού το «παρών» στο 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης, σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Το φεστιβάλ επιστρέφει έπειτα από επτά χρόνια απουσίας, στέλνοντας από την Πύλα, μια από τις ελάχιστες κοινότητες όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εξακολουθούν να συμβιώνουν μετά το 1974, μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Η εκδήλωση άρχισε στις 19:00, στο γήπεδο φούτσαλ της κοινότητας, με τους διοργανωτές να αναμένουν περίπου 2.000 επισκέπτες.

Ο «Π» βρίσκεται στην Πύλα και μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όσα διαδραματίζονται: