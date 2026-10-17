Ανταπόκριση από το φεστιβάλ: Στέφανος Ευριπίδου
Τα βλέμματα στραμμένα στην Πύλα: Όλα έτοιμα για την κοινή παρουσία Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν (εικόνες + βίντεο)
Στο χωριό όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εξακολουθούν να συμβιώνουν, συναντώνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του φεστιβάλ, που πραγματοποιείται έπειτα από επτά χρόνια απουσίας - Όλες οι εξελίξεις, οι δηλώσεις και οι ανταποκρίσεις από την Πύλα
Στην Πύλα στρέφονται απόψε τα βλέμματα, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν δίνουν από κοινού το «παρών» στο 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης, σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.
Το φεστιβάλ επιστρέφει έπειτα από επτά χρόνια απουσίας, στέλνοντας από την Πύλα, μια από τις ελάχιστες κοινότητες όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εξακολουθούν να συμβιώνουν μετά το 1974, μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Η εκδήλωση άρχισε στις 19:00, στο γήπεδο φούτσαλ της κοινότητας, με τους διοργανωτές να αναμένουν περίπου 2.000 επισκέπτες.
Ο «Π» βρίσκεται στην Πύλα και μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όσα διαδραματίζονται:
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