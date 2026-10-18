Κεραυνός: Συνεχίζεται η προσπάθεια για άρση του αδιεξόδου στο Κυπριακό

Μιλώντας την Κυριακή στον επιμνημόσυνο λόγο στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της Κοινότητας Γαλάτας, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Οδηγήτριας, ο κ. Κεραυνός συνέδεσε τη διατήρηση της μνήμης των ηρώων με τον αγώνα για μια πατρίδα ελεύθερη, ασφαλή και επανενωμένη, απαλλαγμένη από την κατοχή και τις συνέπειές της.

Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζοντας την προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Η λύση, είπε, θα πρέπει να βασίζεται «στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στο συμφωνημένο πλαίσιο», με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου.

«Η ιστορική μας ευθύνη μάς επιβάλλει να διατηρούμε άσβεστη την επιθυμία για ελευθερία και επανένωση. Δεν παραιτούμαστε από το δικαίωμα να διεκδικούμε ένα μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας για ολόκληρο τον κυπριακό λαό», ανέφερε ο κ. Κεραυνός.

Αναφερόμενος στους έξι ήρωες της Γαλάτας —Χρύσανθο Μυλωνά, Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, Ανδρέα Γερούδη, Γεώργιο Ζαχαρία, Ιάκωβο Γερούδη και Πανίκο Αθανασίου— είπε ότι αποτελούν φωτεινά παραδείγματα αγάπης προς την πατρίδα, ηρωισμού και απαράμιλλης γενναιότητας. Με τη ζωή και τη θυσία τους, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, υπηρέτησαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, τα ιδανικά της ελευθερίας και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία της Κύπρου.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε τη θυσία τους διαχρονικό παράδειγμα θάρρους, αυταπάρνησης και φιλοπατρίας, καθώς και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές. «Έχουμε χρέος να κρατούμε τη μνήμη ζωντανή, γιατί λαοί που δεν έχουν ιστορική μνήμη, δεν έχουν μέλλον», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι το μνημόσυνο δεν αποτελεί απλώς πράξη απόδοσης τιμής, αλλά πρωτίστως υπόσχεση προς τους ήρωες και τις επόμενες γενιές ότι η ιστορική αλήθεια δεν θα καλυφθεί από τη λήθη. Η μνήμη τους, ανέφερε, αποτελεί ζωντανό στοιχείο της ταυτότητας, πηγή διδαγμάτων και διαρκή υπενθύμιση των αρχών και των ιδανικών που πρέπει να διαφυλάσσονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ