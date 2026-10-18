Οι ενέργειες που εμποδίζουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, μεταξύ αυτών και οι ακυρώσεις εκδηλώσεων, αντιστρατεύονται τις προσπάθειες για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος στο Κυπριακό, ανέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε απαντητική επιστολή προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τ/κ Τύπο.
Τ/κ Τύπος: Επιστολή Γκουτέρες σε Έρχιουρμαν με αιχμές για ακυρώσεις εκδηλώσεων – «Υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης»
ύμφωνα με τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα, ο ΓΓ του ΟΗΕ απάντησε στις καταγγελίες Έρχιουρμαν για παρεμπόδιση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων των Τουρκοκυπρίων
Όπως μεταδίδει ο ηλεκτρονικός τ/κ Τύπος, η επιστολή έχει ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2026 και αποτελεί απάντηση σε επιστολή του κ. Έρχιουρμαν, με ημερομηνία 28 Αυγούστου. Σε αυτήν, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε διατυπώσει ισχυρισμούς για παρεμπόδιση πολιτιστικών, αθλητικών, πολιτικών και διπλωματικών δραστηριοτήτων των Τουρκοκυπρίων από την ελληνοκυπριακή πλευρά.
Ο κ. Γκουτέρες φέρεται να αναφέρει ότι εξέτασε προσεκτικά τις ανησυχίες που του διαβιβάστηκαν. Χαρακτήρισε τέτοιες εξελίξεις αποθαρρυντικές και αντίθετες με τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι επαφές και η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την έναρξη διαδικασίας που θα οδηγήσει σε διαρκή λύση.
Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι ζήτησε από την προσωπική του απεσταλμένη να συνεχίσει τη συνεργασία με τις δύο πλευρές, δίνοντας προτεραιότητα στην εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ζήτησε επίσης να επαναληφθεί προς όλους τους εμπλεκομένους ότι ενέργειες που εμποδίζουν την εμπέδωση εμπιστοσύνης, όπως οι ακυρώσεις εκδηλώσεων, αντιστρατεύονται τις κοινές προσπάθειες.
Στην επιστολή του, ο κ. Έρχιουρμαν είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, σε μουσικά φεστιβάλ, σε ποδοσφαιρικό καμπ της Μπαρτσελόνα και σε διπλωματικές επαφές. Υποστήριξε ότι παρεμβάσεις με στόχο την παρεμπόδισή τους επιβαρύνουν το κλίμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.