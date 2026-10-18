Τ/κ Τύπος: Επιστολή Γκουτέρες σε Έρχιουρμαν με αιχμές για ακυρώσεις εκδηλώσεων – «Υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης»

Όπως μεταδίδει ο ηλεκτρονικός τ/κ Τύπος, η επιστολή έχει ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2026 και αποτελεί απάντηση σε επιστολή του κ. Έρχιουρμαν, με ημερομηνία 28 Αυγούστου. Σε αυτήν, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε διατυπώσει ισχυρισμούς για παρεμπόδιση πολιτιστικών, αθλητικών, πολιτικών και διπλωματικών δραστηριοτήτων των Τουρκοκυπρίων από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο κ. Γκουτέρες φέρεται να αναφέρει ότι εξέτασε προσεκτικά τις ανησυχίες που του διαβιβάστηκαν. Χαρακτήρισε τέτοιες εξελίξεις αποθαρρυντικές και αντίθετες με τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι επαφές και η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την έναρξη διαδικασίας που θα οδηγήσει σε διαρκή λύση.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι ζήτησε από την προσωπική του απεσταλμένη να συνεχίσει τη συνεργασία με τις δύο πλευρές, δίνοντας προτεραιότητα στην εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ζήτησε επίσης να επαναληφθεί προς όλους τους εμπλεκομένους ότι ενέργειες που εμποδίζουν την εμπέδωση εμπιστοσύνης, όπως οι ακυρώσεις εκδηλώσεων, αντιστρατεύονται τις κοινές προσπάθειες.

Στην επιστολή του, ο κ. Έρχιουρμαν είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, σε μουσικά φεστιβάλ, σε ποδοσφαιρικό καμπ της Μπαρτσελόνα και σε διπλωματικές επαφές. Υποστήριξε ότι παρεμβάσεις με στόχο την παρεμπόδισή τους επιβαρύνουν το κλίμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ