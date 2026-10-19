Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό πρέπει να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα και να μην προκαλέσουν νέες απογοητεύσεις, δήλωσε η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι. Μιλώντας στον τουρκοκυπριακό Τύπο, με αφορμή τη συμμετοχή της στο 6ο Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και κατάλληλη μεθοδολογία.
Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι: Να μη χαθεί άλλη μια ευκαιρία για λύση του Κυπριακού
Η πρόεδρος του ΡΤΚ υπογράμμισε τη σημασία ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, κατάλληλης μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, η Ιντζίρλι τόνισε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί τη λύση. Ζήτησε να αποφεύγονται ενέργειες που πλήττουν την εμπιστοσύνη, αναφερόμενη σε περιστατικά παρεμπόδισης αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τα οποία, όπως είπε, ενδέχεται να βλάψουν την ειρηνευτική διαδικασία.
Η ειρήνη δεν αποτελεί μόνο πολιτικό στόχο, αλλά προϋποθέτει προσέγγιση των δύο κοινοτήτων και σχέσεις εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, ανέφερε. Σημείωσε, επίσης, ότι το φεστιβάλ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Η Ιντζίρλι χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Στην εκδήλωση συναντήθηκε και με τον ειδικό αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κασίμ Ντιανιέ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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