Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι: Να μη χαθεί άλλη μια ευκαιρία για λύση του Κυπριακού

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, η Ιντζίρλι τόνισε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί τη λύση. Ζήτησε να αποφεύγονται ενέργειες που πλήττουν την εμπιστοσύνη, αναφερόμενη σε περιστατικά παρεμπόδισης αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τα οποία, όπως είπε, ενδέχεται να βλάψουν την ειρηνευτική διαδικασία.

Η ειρήνη δεν αποτελεί μόνο πολιτικό στόχο, αλλά προϋποθέτει προσέγγιση των δύο κοινοτήτων και σχέσεις εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, ανέφερε. Σημείωσε, επίσης, ότι το φεστιβάλ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Η Ιντζίρλι χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Στην εκδήλωση συναντήθηκε και με τον ειδικό αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κασίμ Ντιανιέ.

Πηγή: ΚΥΠΕ