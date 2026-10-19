Στέφανος Στεφάνου: «Να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις στο Κυπριακό» – Επιφυλακτικός με τις προτάσεις για τα Βαρώσια (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ανέφερε ότι από την ενημέρωση στο Εθνικό Συμβούλιο αποκόμισε την εντύπωση πως ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετέφερε προφορικά στον Τουρκοκύπριο ηγέτη τις 19 ιδέες του, οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, προτάσεις για τη μεθοδολογία και ζητήματα ουσίας. Διευκρίνισε ότι δεν δόθηκε οποιοδήποτε γραπτό έγγραφο στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.

Αιχμές για την αμφισβήτηση συγκλίσεων

Ο κ. Στεφάνου υπενθύμισε ότι ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, είχε αναφέρει πως η εκ περιτροπής προεδρία με διασταυρούμενη και σταθμισμένη ψήφο αποτελεί σύγκλιση που επιτεύχθηκε επί προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τόσο από τον προηγούμενο όσο και από τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και συνεργάτες τους, έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί θέσεις που αναιρούν συμφωνημένες συγκλίσεις, ιδιαίτερα σε ζητήματα πολιτικής ισότητας.

Επέμεινε επίσης ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο πρέπει να περιλαμβάνει το Κραν Μοντανά, όπου, όπως εξήγησε, συζητήθηκε η αντικατάσταση του συστήματος εγγυήσεων με μηχανισμό εφαρμογής της λύσης, στον οποίο οι εγγυήτριες δυνάμεις θα είχαν συμβουλευτικό ρόλο.

Η πρόταση του ΑΚΕΛ για οδικό χάρτη

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ εξέφρασε ανησυχία για τις αναφορές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ότι οι καταγεγραμμένες συγκλίσεις θα δοθούν στις δύο πλευρές με την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Όπως σημείωσε, παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι ποια περίοδο εκτείνεται η καταγραφή, ενώ διερωτήθηκε πώς θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες χωρίς προηγουμένως να ξεκαθαριστούν οι θέσεις των δύο πλευρών.

Για τον λόγο αυτό, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ έχει προτείνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οδικό χάρτη δύο φάσεων. Αρχικά, οι δύο πλευρές θα υποβάλουν παρατηρήσεις επί της καταγραφής των συγκλίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να γίνουν ενδεχόμενες διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

Στη συνέχεια, θα μπορούν να καταθέσουν νέες προτάσεις, με την προϋπόθεση ότι, εάν δεν υπάρξει νέα συμφωνία, οι υφιστάμενες συγκλίσεις θα παραμείνουν ως έχουν.

Επιφυλάξεις για τα Βαρώσια - Προτεραιότητα στα οδοφράγματα

Αναφερόμενος στις προτάσεις για τα Βαρώσια, ο κ. Στεφάνου απέφυγε να αποκαλύψει όσα συζητήθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο, επικαλούμενος τη δέσμευση εχεμύθειας που ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εξέφρασε, ωστόσο, δυσαρέσκεια για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τις συνεδριάσεις, σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ έχει επισημάνει το ζήτημα στον Πρόεδρο.

Ως προς την ουσία, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν προτάσεις μεγάλης κλίμακας όταν δεν έχει καταστεί δυνατή ούτε η διάνοιξη ενός νέου οδοφράγματος.

Υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κυρίως στη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, χωρίς να εγκαταλειφθεί η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε επισημάνει την αποτυχία της προσπάθειας δημιουργίας δυναμικής μέσω μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι, ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας του, προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου.

Το κλίμα στην Πύλα και η επίσκεψη Ολγκίν

Για το δικοινοτικό φεστιβάλ στην Πύλα, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι επικράτησε θετική ατμόσφαιρα μεταξύ Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και ξένων επισκεπτών, ενώ καλό χαρακτήρισε και το κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών κατά τη διάρκεια της κοινωνικής συνάντησης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα κακό πολιτικό περιβάλλον.

Όσον αφορά τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει γιατί δεν έχει ακόμη επισκεφθεί την Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη είχαν ανακοινώσει την άφιξή της εντός Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την επίσκεψή της αναμένεται να επιδιωχθεί η υλοποίηση ορισμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν ήδη συζητηθεί, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες εφαρμογής τους.

Ακούστε την παρέμβαση του Στέφανου Στεφάνου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 19-10-2026