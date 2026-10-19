Volt για Κυπριακό: «Άλλο η προσπάθεια για λύση και άλλο η σκηνοθεσία της προσπάθειας»

Σε ανακοίνωσή του, με τίτλο «Άλλο η προσπάθεια για λύση και άλλο η σκηνοθεσία της προσπάθειας», το κόμμα αναφέρει ότι, ενώ οι δύο ηγέτες προσπαθούν να πείσουν ποιος ευθύνεται λιγότερο για το αδιέξοδο, δεν καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη, το Volt σημειώνει ότι συνεχίζει να ανακοινώνει πρωτοβουλίες και διπλωματικές επαφές, καλλιεργώντας την εικόνα πως κάτι κινείται στο Κυπριακό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αντίκρισμα σε ουσιαστική πρόοδο.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα επικαλείται τα «περίφημα 19 σημεία», τα οποία, όπως αναφέρει, ο Πρόεδρος διευκρίνισε τελικά ότι υποβλήθηκαν προφορικά, καθώς και τα μονομερή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προανήγγειλε τον Ιανουάριο του 2026, αλλά, σύμφωνα με το κόμμα, δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ.

«Το ερώτημα πλέον δεν είναι πόσες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει ο Πρόεδρος, αλλά αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση να προχωρήσει το Κυπριακό», αναφέρει το Volt, προσθέτοντας ότι «η εικόνα που δημιουργείται είναι ότι δεν επιδιώκει την υπέρβαση του αδιεξόδου, αλλά τη διαχείρισή του».

Παράλληλα, το κόμμα ασκεί κριτική και στον Τουφάν Έρχιουρμαν, σημειώνοντας ότι ούτε ο ίδιος έχει αποδείξει μέχρι σήμερα πως αντιμετωπίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την απαιτούμενη αίσθηση του επείγοντος.

«Χρειάζονται πράξεις και όχι μόνο διακηρύξεις», υπογραμμίζει.

Το Volt επικαλείται επίσης τις τοποθετήσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, η οποία, όπως σημειώνει, ήταν σαφής ότι οι δύο ηγέτες πρέπει να αρχίσουν να συνεργάζονται, όχι μόνο σε επίπεδο διακηρύξεων, αλλά με πραγματικά αποτελέσματα.

Καταλήγοντας, το κόμμα ζητά ξεκάθαρη δέσμευση στη συμφωνημένη βάση λύσης, ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.

«Το Κυπριακό δεν είναι ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά ζήτημα ασφάλειας, ευημερίας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές», τονίζει το Volt.