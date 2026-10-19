Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στόχος στη συνάντηση της Τρίτης οι θετικές εξελίξεις

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εφημερίδας «Εστία», ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και πως έχουν ήδη δοθεί ημερομηνίες για την κάθοδο της κ. Ολγκίν και την κοινή συνάντησή της με τους ηγέτες.

«Απαντήσαμε θετικά, εκτιμώ ότι θα απάντησε θετικά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και πραγματικά ελπίζω αύριο να έχουμε θετικά νέα να ανακοινώσουμε», είπε. Ερωτηθείς για την ακριβή ημερομηνία, ανέφερε ότι η συνάντηση θα γίνει εντός Οκτωβρίου και ότι εναπόκειται στα Ηνωμένα Έθνη να την ανακοινώσουν.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει ανακοίνωση την Τρίτη για διάνοιξη νέου οδοφράγματος, απάντησε: «Μακάρι να υπάρξει».

«Είμαστε έτοιμοι εμείς, αν υπάρχει ανταπόκριση, φυσικά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μία τέτοια ανακοίνωση, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, επαναλαμβάνω, τα οποία έθεσε ο Γενικός Γραμματέας: ουσία, μεθοδολογία, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει θετική αντιμετώπιση από την τουρκοκυπριακή πλευρά, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει εκ μέρους της.

«Νομίζω μίλησε ο κ. Ερχιουρμάν δημόσια, έχει πει τις απόψεις. Έχω σχολιάσει τη συνέντευξή του, να αναμένουμε να δούμε αύριο και θα είμαστε εδώ μετά τη συνάντηση να τα σχολιάσουμε», ανέφερε.

Για την εκδήλωση της «Εστίας», ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι αποτελεί σημαντική στιγμή για την Κύπρο και τον ελληνισμό.

Πρόσθεσε ότι η εκδήλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σήμερα, με την τεχνολογία να έχει λάβει πολλές φορές ανεξέλεγκτη μορφή και να μην υπόκειται σε καμία διακυβέρνηση, καθώς και με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση.

Όπως είπε, οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση αποτελούν πρόβλημα για όλη την Ευρώπη και συζητήθηκαν πρόσφατα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Να σας πω μάλιστα ότι, λόγω της έντονης ανησυχίας που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στην Ιρλανδία —έχουμε τώρα την ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης— ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητήσουμε είναι και αυτό. Άρα, κόντρα σε όλα αυτά, θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες παρουσίες στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ