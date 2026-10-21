Οι ηγέτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για μικροπλαστικά και ποιότητα αέρα σε όλο νησί – Η τελωνειακή ένωση στο επίκεντρο των ευρωτουρκικών

Ήταν η πρώτη τους συνάντηση λίγες μέρες μετά που παρευρέθηκαν μαζί στο δικοινοτικό φεστιβάλ ειρήνης στην Πύλα το περασμένο Σάββατο, όπου αντάλλαξαν χαμόγελα και ήπιαν ζιβανία για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες είχαν μια «εποικοδομητική» συνάντηση διάρκειας άνω της μιάμιση ώρας στην προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ στη Λευκωσία, συνεχίζοντας τις συζητήσεις τους για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

Χαιρέτισαν την επικείμενη άφιξη της Ολγκίν στις 29 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι θα πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με κάθε πλευρά, πριν από κοινή συνάντηση που θα έχει μαζί τους στις 9 Νοεμβρίου και «παράλληλα, συμφώνησαν να προχωρήσουν με τις πρωτοβουλίες που αφορούν το περιβάλλον και την ανταλλαγή πολιτιστικών αντικειμένων», ανέφερε η ανακοίνωση του ΟΗΕ.

Πριν από την άφιξη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, οι δύο ηγέτες προτίθενται να συναντηθούν με την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία, καθώς και με τη συντονιστική επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών, ενώ σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είναι πιθανό να συναντηθούν ξανά την ερχόμενη Τρίτη για να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους.

Ουσία και μεθοδολογία

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης, επικεντρώθηκε σε ζητήματα ουσίας και μεθοδολογίας. Όπως είπε στους δημοσιογράφους, και οι δύο ηγέτες έθεσαν πολλά ερωτήματα και παρείχαν πολυάριθμες διευκρινίσεις. Ο Χριστοδουλίδης εκτίμησε ότι τα ζητήματα ουσίας και μεθοδολογίας θα κυριαρχήσουν στις συζητήσεις με την προσωπική απεσταλμένη μετά την άφιξή της. Ερωτηθείς αν θα ζητήσει από τη Ολγκίν να κοινοποιήσει στις πλευρές το έγγραφο των συγκλίσεων πριν από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, απάντησε: «Σε τέτοια θέματα προτιμώ πρώτα να ενεργώ και μετά να σας ενημερώνω».

Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Σε ό,τι αφορά τα ΜΟΕ, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ελληνοκυπριακές προτάσεις συνέβαλαν στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και στην ανταλλαγή πολιτιστικών αντικειμένων.

Σύμφωνα με πηγές τoυ «Πολίτη», οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν προσπάθεια ώστε υψηλού επιπέδου πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα σε ολόκληρο το νησί να είναι διαθέσιμες και εύκολα προσβάσιμες σε όλους τους Κυπρίους. Μια δεύτερη πρωτοβουλία αφορά τη χαρτογράφηση των πηγών, της ποσότητας και της ποιότητας των μικροπλαστικών στην Κύπρο. Αφού οι ειδικοί αποκτήσουν σαφή εικόνα του προβλήματος, θα μπορούν να προτείνουν λύσεις μέσω διαβουλεύσεων με τοπικούς και ξένους εμπειρογνώμονες, τις οποίες θα μπορούν να υιοθετήσουν και οι δύο κοινότητες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μία πηγή, πρόκειται για «χαμηλή πολιτική και υψηλή επιστήμη».

Οδοφράγματα και «νέες ιδέες»

Ερωτηθείς για τα οδοφράγματα, ο Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι αναμένει απάντηση σε συγκεκριμένη πρόταση από τη λίστα των 19 «νέων ιδεών» που έχει υποβάλει, αφού ο Έρχιουρμαν ζήτησε ορισμένες διευκρινίσεις κατά τη χθεσινή συνάντηση.

Όταν του ζητήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν θα δημοσιοποιήσει τα 19 σημεία όσο ο διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη, δεσμευόμενος ωστόσο ότι θα το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο, «ώστε να ενημερωθεί ο κυπριακός λαός».

Σημείωσε ακόμη ότι αρκετές από τις 19 «νέες ιδέες» που διαβιβάστηκαν στον Έρχιουρμαν τον περασμένο μήνα έχουν ήδη απορριφθεί, ενώ για έξι ή επτά εξακολουθεί να αναμένει απάντηση. Αυτό, πρόσθεσε, δεν σημαίνει ότι όσες απορρίφθηκαν θα εγκαταλειφθούν. Ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι προτάσεις που είχαν απορριφθεί στο παρελθόν, κατέληξαν τελικά να υλοποιηθούν, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι χρειάστηκαν δύο χρόνια για να αποδεχθεί η άλλη πλευρά τη δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία.

Η διάσταση ΕΕ - Τουρκίας

Αναφερόμενος στις προοπτικές σύγκλησης διευρυμένης διάσκεψης, ο Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι δύο παράγοντες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο: οι συζητήσεις για την ουσία και τη μεθοδολογία κατά την επίσκεψη της Ολγκίν και η πορεία των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Για το δεύτερο ζήτημα, σημείωσε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί χθες μια «πολύ σημαντική συνάντηση», για την οποία η Λευκωσία αναμένει επίσημη ενημέρωση. Ερωτηθείς αν αναφερόταν σε συνάντηση μεταξύ του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απάντησε: «Δεν επιθυμώ να σχολιάσω, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προβεί σε καμία ανακοίνωση».

Σύμφωνα πάντως με τη Hurriyet Daily News, ο Φιντάν πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες για διμερείς επαφές με Βέλγους αξιωματούχους, αλλά και για συναντήσεις με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης

Μιλώντας στον «Πολίτη», καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν ότι η βασική προσπάθεια στο μέτωπο ΕΕ-Τουρκίας δεν αφορά πλέον τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου (βίζας) ούτε τη συμμετοχή στον μηχανισμό SAFE, αλλά την έναρξη συζητήσεων για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Παρά τις υποχρεώσεις της, η Άγκυρα εξακολουθεί να μην εφαρμόζει την υφιστάμενη τελωνειακή ένωση έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παραμένει ασαφές τι μπορεί να προσφέρει η ΕΕ στην Τουρκία στο πλαίσιο αυτό και κατά πόσο μπορεί να ξεκινήσει συζήτηση για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης χωρίς προηγουμένως η Τουρκία να την εφαρμόσει πλήρως και στα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης.

Το μήνυμα της Ολγκίν

Υπενθυμίζεται ότι σε άρθρο-μήνυμά της που δημοσιεύτηκε το περασμένο Σάββατο στον «Πολίτη», η Ολγκίν κάλεσε τους δύο ηγέτες να συμφωνήσουν σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και στους κανόνες μιας μελλοντικής διαπραγματευτικής διαδικασίας. Τους επέκρινε για την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για έστω και ένα νέο σημείο διέλευσης, για την αποναρκοθέτηση ή ακόμη και για μέτρα αντιμετώπισης της πλαστικής ρύπανσης, παρά τους πολλούς μήνες διαλόγου. Παράλληλα, τους κάλεσε να μη συγχέουν τη μεθοδολογία με την ουσία, εξηγώντας ότι η πρώτη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται η ατζέντα, ενώ η δεύτερη το περιεχόμενο όσων διαπραγματεύονται.

Η συνέντευξη Έρχιουρμαν

Την ίδια ώρα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν σε συνέντευξή του την Κυριακή στον «Π», την πρώτη που παραχώρησε σε ελληνοκυπριακό μέσο ενημέρωσης, έθεσε ως αναγκαία προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών, την κατ’ αρχήν αποδοχή της εκ περιτροπής προεδρίας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση του ζητήματος με το κεφάλαιο των εγγυήσεων, ενώ άφησε παράλληλα, να εννοηθεί ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ηγετών εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Μετά τη χθεσινή συνάντηση πάντως, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν προέβη σε καμία δήλωση.