Έρχιουρμαν: «Επιθυμία μας να πειστεί ο Χριστοδουλίδης για τη λύση» – Στο ΕΔΑΔ υπόθεση απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας από παιδιά μεικτών γάμων

Μιλώντας σε τουρκοκυπριακή τηλεοπτική εκπομπή, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, τονίζοντας ότι στόχος του είναι η επίτευξη ουσιαστικού αποτελέσματος μέσα από τον διάλογο και τη διπλωματία. «Επιθυμία μας είναι να πειστεί ο Ελληνοκύπριος ηγέτης, Νίκος Χριστοδουλίδης, για τη λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος και στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο κ. Έρχιουρμαν υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες δεν πρέπει να περιορίζονται στις επαφές μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά να επεκτείνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη και στους διπλωματικούς κύκλους. «Πρέπει να συνεχίσουμε αδιάκοπα τον διάλογο και τη διπλωματία. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρξει αποτέλεσμα», ανέφερε.

Στο επίκεντρο τα παιδιά μεικτών γάμων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στο ζήτημα των παιδιών που προέρχονται από μεικτούς γάμους και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην απόκτηση κυπριακής ταυτότητας και υπηκοότητας.

Ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε την κατάσταση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το θέμα έχει περιληφθεί σε εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, λόγω καταγγελιών περί παραβίασης της αρχής της μη διάκρισης.

Υπενθύμισε ότι το ζήτημα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας των παιδιών αυτών περιλαμβανόταν στα επτά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχε παρουσιάσει κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διεθνείς παρεμβάσεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν αποτελέσματα, καθώς ορισμένοι αιτητές έχουν ήδη εξασφαλίσει κυπριακή ταυτότητα.

«Μπορεί αυτό να μην είχε ως αποτέλεσμα να λάβουν όλοι οι αιτητές ταυτότητα. Ωστόσο, ορισμένοι άρχισαν να την αποκτούν, επειδή ασκείται πίεση προς τη σωστή κατεύθυνση», σημείωσε. Τόνισε, πάντως, ότι η εξέλιξη αυτή, αν και θετική, δεν συνιστά οριστική επίλυση του προβλήματος.

Στο ΕΔΑΔ η υπόθεση των μεικτών γάμων

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν αποκάλυψε επίσης ότι υπόθεση που αφορά την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας από παιδιά μεικτών γάμων έχει καταχωριστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει λάβει αριθμό προσφυγής. Όπως ανέφερε, αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία εξέτασης της ουσίας της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προβλεφθεί η τελική έκβασή της.

«Δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να λάβουν όσα δικαιούνται», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκηθεί περαιτέρω διεθνής πίεση.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τις απαγορεύσεις εισόδου στην Τουρκία

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Τουρκοκύπριοι στους οποίους έχει απαγορευτεί η είσοδος στην Τουρκία, εξαιτίας των κωδικών N-82 και G-82 που χρησιμοποιούν οι τουρκικές Αρχές.

Όπως είπε, κατά την αρχική περίοδο ανάληψης των καθηκόντων του είχαν αρθεί οι περιορισμοί για ορισμένα πρόσωπα, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πολίτες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. «Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι οι σχετικές παρεμβάσεις προς την τουρκική πλευρά θα συνεχιστούν.

Απολογισμός του έργου του

Αναφερόμενος στην πορεία της ηγεσίας του, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι προγραμματίζεται δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση των πεπραγμένων της περιόδου που ακολούθησε τις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου. «Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, αλλά η κρίση και η αξιολόγηση ανήκουν στον λαό», ανέφερε, τονίζοντας ότι η τελική αποτίμηση του έργου του ανήκει στην κοινωνία.