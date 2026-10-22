Τουρκικά εμπόδια στη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην σύνοδο COP31 καταγγέλλουν Κύπριοι ευρωβουλευτές

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και της Ομάδας της Αριστεράς, Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε ότι η κλιματική κρίση εκδηλώνεται ήδη με πυρκαγιές, καύσωνες, ανομβρία και καταστροφικές πλημμύρες, με το κόστος να επιβαρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες.

Ενόψει της COP31 ζήτησε «πράξεις και όχι νέες υποσχέσεις», τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αφορά επίσης την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα, καθώς και την αποτροπή των αποκλεισμών.

Ο κ. Γεωργίου κατηγόρησε την Τουρκία ότι επιχείρησε να εμποδίσει τη συμμετοχή της Κύπρου και να χρησιμοποιήσει τη διάσκεψη για την πολιτική προώθηση της αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα. Αναφέρθηκε επίσης στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και επέκρινε τη στάση της ΕΕ απέναντι στην Άγκυρα, διερωτώμενος αν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα συνεχίσουν να τηρούν στάση «Ποντίου Πιλάτου».

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ και της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Κώστας Μαυρίδης, δήλωσε ότι «η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και όχι ιδεολογία». Σημείωσε ότι οι επιπτώσεις της είναι ιδιαίτερα έντονες στη Μεσόγειο και απαιτούν διεθνή συνεργασία.

Χαιρέτισε την πρόταση για καθορισμό συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις κλιματικές δεσμεύσεις και την εφαρμογή τους. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η Άγκυρα επιχείρησε να εργαλειοποιήσει τη διάσκεψη εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσπαθώντας να αποκλείσει τη συμμετοχή του Προέδρου της.

Απευθυνόμενος στο Συμβούλιο και στον Επίτροπο για τη Δράση για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, τους κάλεσε να προασπιστούν «μέχρι τέλους» την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Απαντώντας στις παρεμβάσεις για τη συμμετοχή της Κύπρου στην COP31, ο Τίμι Ντούλι, εκπροσωπώντας την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανέφερε ότι η Τουρκία έστειλε προσκλήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Έμφαση στην εφαρμογή των κλιματικών δεσμεύσεων

Στην έναρξη της συζήτησης, η Πορτογαλίδα ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Λίντια Περέιρα, επικεφαλής της 15μελούς αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην COP31, δήλωσε ότι η διάσκεψη πρέπει να επικεντρωθεί στην εφαρμογή των υφιστάμενων δεσμεύσεων και όχι στην ανάληψη νέων υποσχέσεων.

Είπε ότι η κλιματική μετάβαση πρέπει να συνδυάζει τη μείωση των εκπομπών με την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσιτή ενέργεια, μέσω επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές.

Ο Επίτροπος Βόπκε Χούκστρα συμφώνησε ότι η COP31 πρέπει να είναι «διάσκεψη της υλοποίησης», επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα της διεθνούς δράσης για το κλίμα εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή.

Υπογράμμισε την ανάγκη να επιταχυνθεί ο εξηλεκτρισμός, να αξιοποιηθούν διαφορετικές πηγές καθαρής ενέργειας και να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο κ. Ντούλι ανέφερε ότι η ΕΕ επιδιώκει την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, με στόχο η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητες είναι η ταχύτερη μείωση των εκπομπών, η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως σημείωσε, η καθαρή ενέργεια συμβάλλει επίσης στην ενεργειακή ασφάλεια και στον περιορισμό των εξαρτήσεων.

Η COP31 θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ