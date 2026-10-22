Έρχιουρμαν: Κανείς μόνος του δεν μπορεί να κάνει θαύματα στο Κυπριακό - Δεν επιδιώκει «συναντήσεις για φωτογραφίες»

Ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι επιδιώκει ουσιαστικές συναντήσεις με αποτέλεσμα και όχι «συναντήσεις για φωτογραφίες». Στους 11 μήνες που βρίσκεται στη θέση του, είπε, συναντήθηκε τρεις φορές με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο συχνή επαφή δεν είχε υπάρξει για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό έδειχνε την προσοχή που έδιναν τα Ηνωμένα Έθνη στο Κυπριακό. «Η περασμένη χρονιά ήταν μια περίοδος κατά την οποία τέθηκαν οι λίθοι του μονοπατιού που θα ακολουθήσουμε προς το μέλλον», ανέφερε.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ τού παρουσίασε σε συνάντησή τους πρόταση με επτά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, αντί να οριστικοποιήσει τα επτά σημεία, παρουσίασε 19 νέες προτάσεις, οι οποίες διαβιβάστηκαν προφορικά. «Είναι σαν να μην υπήρχαν αυτά τα 7 σημεία. Αυτά τα 7 σημεία δεν περιλαμβάνονται στα 19. Έτσι, αυτά τα 7 εξακολουθούν να υπάρχουν», είπε. Πρόσθεσε ότι δεν είχε επιτευχθεί η αναμενόμενη πρόοδος στα επτά μέτρα και ότι δεν θέλει «επιφανειακές συναντήσεις».

Αναφερόμενος στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι μέσω της Προσωπικής Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο έλαβε μήνυμα πως η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν έτοιμη να αποδεχθεί την εκ περιτροπής προεδρία. Ο ίδιος, ανέφερε, ήταν έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωνε ρητά ότι αποδέχεται κατ’ αρχήν και άνευ όρων την εκ περιτροπής προεδρία, αλλά δεν έλαβε απάντηση στο αίτημά του.

Κατά τον κ. Έρχιουρμαν, η αρχή της πολιτικής ισότητας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Είπε επίσης ότι δεν θεωρεί σωστό να συνδέεται η εκ περιτροπής προεδρία με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι απέφευγε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ότι δεν είναι αντίθετος στην επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά αυτές θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες στα αποτελέσματα. «Η στάση μας είναι συνεπής και σταθερή. Είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους διαπραγματεύσεις, αλλά η προετοιμασία πρέπει να γίνει σωστά. Πιέζουμε για ένα αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν υπογράμμισε τη σημασία να επιτευχθεί συγκεκριμένη πρόοδος στα ΜΟΕ την επόμενη περίοδο και να διευκρινιστεί η προσέγγιση της πρότασής του τεσσάρων σημείων για τη μέθοδο των διαπραγματεύσεων.

Όπως υποστήριξε, ο τ/κ «λαός» δεν πρέπει να πληρώσει ξανά το τίμημα άκαρπων διαπραγματεύσεων. Οι προσπάθειες για λύση, πρόσθεσε, θα συνεχιστούν με υπομονή, αποφασιστικότητα και προσανατολισμό στα αποτελέσματα.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ακόμη ότι τα τελευταία εννέα χρόνια δεν υπήρξε ουσιαστική διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό. Σε αυτό το διάστημα, είπε, η ελληνοκυπριακή πλευρά υπέγραψε πολλές συμφωνίες σε τομείς θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ενέργειας, σαν να μην υπήρχαν οι Τουρκοκύπριοι.

Χαρακτήρισε επίσης «ενέργειες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» ακυρώσεις φεστιβάλ, την παρεμπόδιση ακαδημιών ποδοσφαίρου, ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσπάθειες παρεμπόδισης διπλωματικών επαφών από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε εκ νέου στις επιστολές που στάλθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτές τις ενέργειες, καθώς και στις απαντήσεις που έλαβε.

Πηγή: ΚΥΠΕ