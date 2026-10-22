Νέο τετ α τετ Μενελάου – Ντανά τη Δευτέρα ενόψει συνάντησης Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν συναντήθηκαν δύο συνεχόμενες Τρίτες, στις 13 και 20 Οκτωβρίου.

Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τις Τεχνικές Επιτροπές για τη Νεολαία και την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και με το Συμβουλευτικό Σώμα της Κοινωνίας των Πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το ΚΥΠΕ, δεν έχουν ακόμη οριστεί ημερομηνίες για τις συναντήσεις αυτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ