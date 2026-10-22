Συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας θα έχουν ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, ενόψει νέας συνάντησης των δύο ηγετών, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται εντός των ημερών.
Νέο τετ α τετ Μενελάου – Ντανά τη Δευτέρα ενόψει συνάντησης Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν
Ο Μενέλαος Μενελάου και ο Μεχμέτ Ντανά θα συναντηθούν τη Δευτέρα, ενώ νέα συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται πιθανότατα την ερχόμενη Τρίτη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν συναντήθηκαν δύο συνεχόμενες Τρίτες, στις 13 και 20 Οκτωβρίου.
Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τις Τεχνικές Επιτροπές για τη Νεολαία και την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και με το Συμβουλευτικό Σώμα της Κοινωνίας των Πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το ΚΥΠΕ, δεν έχουν ακόμη οριστεί ημερομηνίες για τις συναντήσεις αυτές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.