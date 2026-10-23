Οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν θα συναντηθούν την ερχόμενη Τρίτη με εκπροσώπους τριών ομάδων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι οποίες εργάζονται για την εξεύρεση τρόπων συνεργασίας προς όφελος και των δύο κοινοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες θα έχουν συνάντηση την προσεχή Τρίτη, στις 9 το πρωί, στα Γραφεία των Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχουν από κοινού σε διαδοχικές επαφές της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία και της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος για την Κοινωνία των Πολιτών. Οι συναντήσεις θα δώσουν στους ηγέτες μια σπάνια ευκαιρία να εκφράσουν την πολιτική τους στήριξη στις δικοινοτικές προσπάθειες και να διαπιστώσουν από...
Οι πολίτες δείχνουν τον δρόμο σε Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν - Τι μπορούν να μάθουν οι ηγέτες από όσους ήδη συνεργάζονται;
Σε μια σπάνια κοινή πρωτοβουλία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα έχουν την Τρίτη επαφές με Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους που έχουν αναπτύξει αποτελεσματικά μοντέλα συνεργασίας, παρά το πολιτικό αδιέξοδο στο νησί
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.