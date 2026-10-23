Οι πολίτες δείχνουν τον δρόμο σε Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν - Τι μπορούν να μάθουν οι ηγέτες από όσους ήδη συνεργάζονται;

Οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν θα συναντηθούν την ερχόμενη Τρίτη με εκπροσώπους τριών ομάδων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι οποίες εργάζονται για την εξεύρεση τρόπων συνεργασίας προς όφελος και των δύο κοινοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες θα έχουν συνάντηση την προσεχή Τρίτη, στις 9 το πρωί, στα Γραφεία των Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχουν από κοινού σε διαδοχικές επαφές της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία και της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος για την Κοινωνία των Πολιτών. Οι συναντήσεις θα δώσουν στους ηγέτες μια σπάνια ευκαιρία να εκφράσουν την πολιτική τους στήριξη στις δικοινοτικές προσπάθειες και να διαπιστώσουν από...