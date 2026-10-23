Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Κλείδωσε για την Τρίτη το νέο τετ α τετ Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν
Την ημερομηνία και την ώρα της συνάντησης γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν από κοινού σε επαφές με δικοινοτικές επιτροπές.
Την ημερομηνία και την ώρα της συνάντησης γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν από κοινού σε επαφές με δικοινοτικές επιτροπές.
Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου @Christodulides με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη @tufanerhurman, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στις 09:00 π.μ. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι δύο ηγέτες θα έχουν κοινή συνάντηση με τις Τεχνικές Επιτροπές Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με τη Συντονιστική Επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) October 23, 2026
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους, οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν θα έχουν κοινή συνάντηση με τις Τεχνικές Επιτροπές Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με τη Συντονιστική Επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.
Οι επαφές εντάσσονται στις προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, σε τομείς όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες.
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