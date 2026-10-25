Η πλήρης και συνολική επαναβεβαίωση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, όπως είχε διαμορφωθεί έως το τέλος της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά το 2017, είναι αναγκαία για να επικεντρωθεί μια νέα διαδικασία στα ζητήματα που απομένουν, δήλωσε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Όπως ανέφερε, η διαφύλαξη όλων των συγκλίσεων σε όλα τα κεφάλαια αποτελεί τη μόνη οδό ώστε οι συνομιλίες να εστιάσουν αποκλειστικά στα ανοικτά θέματα.
Μενελάου: Χωρίς επαναβεβαίωση όλων των συγκλίσεων δεν μπορεί να προχωρήσει το Κυπριακό
Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής τονίζει ότι η διαφύλαξη των συγκλίσεων σε όλα τα κεφάλαια είναι απαραίτητη ώστε μια νέα διαδικασία να επικεντρωθεί στα ανοικτά ζητήματα.
Σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή», ο κ. Μενελάου ανέφερε ότι η έλλειψη προόδου προς μια διευρυμένη διάσκεψη δεν οφείλεται σε απουσία κινητικότητας στην ουσία, στη μεθοδολογία ή στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αλλά στην απόσταση που εξακολουθεί να υπάρχει σε σχέση με τη στάση της Τουρκίας. Επισήμανε ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο περιλαμβάνει θεμελιώδη ζητήματα, όπως η ασφάλεια και οι εγγυήσεις, για τα οποία απαιτείται εποικοδομητική συμβολή των εγγυητριών δυνάμεων.
Αναφερόμενος στο έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών για τις συγκλίσεις, σημείωσε ότι δεν τίθεται θέμα υπογραφής του και ότι δεν αποτελεί ενδιάμεση συμφωνία, αλλά αντικειμενική καταγραφή του σημείου στο οποίο διακόπηκαν οι συνομιλίες. Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί επτά σημείων που φέρεται να άφησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κατά την αναχώρησή του από την Κύπρο. Όπως είπε, ο Αντόνιο Γκουτέρες επικεντρώθηκε στην ουσία και σε συγκεκριμένα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όπως τα σημεία διέλευσης και η αποναρκοθέτηση.
Για τα οδοφράγματα, ο κ. Μενελάου είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχθηκε ρητά τη συμβιβαστική πρόταση του Γενικού Γραμματέα για τη Μια Μηλιά και την όδευση Αθηένου-Πυρόι-Αγλαντζιά. Όταν η τουρκοκυπριακή πλευρά ζήτησε να συμπεριληφθεί το σημείο Λουρουτζίνα-Λύμπια, η ελληνοκυπριακή πλευρά πρότεινε, για λόγους ισορροπίας, να συμπεριληφθεί και η περιοχή των Κοκκίνων. Απέρριψε τις αιτιάσεις περί μεταβαλλόμενων απαιτήσεων, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας για τα σημεία διέλευσης αξιοποιείται από την άλλη πλευρά για να καθυστερεί η συζήτηση της ουσίας του Κυπριακού.
Σε σχέση με την εκ περιτροπής προεδρία, την οποία η τουρκοκυπριακή πλευρά θέτει ως προαπαιτούμενο, διευκρίνισε ότι περιλαμβάνεται στις συγκλίσεις, αλλά μόνο στο πλαίσιο της συνολικής επαναβεβαίωσής τους σε όλα τα κεφάλαια. Τόνισε ότι δεν μπορούν να τίθενται μονομερείς όροι για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.
Για την πρόταση 19 σημείων του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο κ. Μενελάου ανέφερε ότι τα σημεία υποβλήθηκαν προφορικά στο πλαίσιο των συζητήσεων για την επιτάχυνση της προεργασίας. Πρόσθεσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Γκουτέρες, υπενθυμίζοντας ότι στον ΟΗΕ υπάρχει θεσμική συνέχεια και σαφείς όροι εντολής που απορρέουν από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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