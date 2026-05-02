Επιτυχής ολοκλήρωση 11ου Φεστιβάλ Ψαριού στο λιμανάκι του Λατσιού

Τεράστια επιτυχία με την παρουσία χιλιάδων επισκεπτών σημείωσε το 11ο Φεστιβάλ Ψαριού "Απ' το βυθό μας στο πιάτο σου", το οποίο αποτελεί πλέον πετυχημένο θεσμό για το Δήμο μας και διεξήχθηκε σήμερα Σάββατο 02 Μαίου στο λιμανάκι στο Λατσί από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Το Φεστιβάλ τελούσε υπό την αιγίδα της Έντιμης Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Μαρίας Παναγιώτου Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Cyprus MOA , η οποία παρέστηκε στην εκδήλωση και απεύθυνε χαιρετισμό. Χαιρετισμό επίσης απεύθυναν ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώτης Παπαχριστοφή, όπως επίσης και ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου, κ. Ευγένιος Σάββα.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ προσφέρθηκε στους χιλιάδες επισκέπτες, που κατέκλυσαν το λιμάνι του Λατσιού δωρεάν 1200 κιλά φρέσκια μαρίδα, η οποία αλιεύτηκε από τον κόλπο Χρυσοχούς, όπως επίσης και άφθονη μπύρα.

Το Φεστιβάλ περιελάμβανε πλούσιο πρόγραμμα με ποικίλες δράσεις, όπως live link από το Zenith Fm Radio με παρουσιαστές τον Ρίκκο Ιωάννου και την Φρειδερίκη Μενελάου, εκτέλεση συνταγής με θέμα το ψάρι, ζωντανά στη σκηνή από την τηλεμαγείρισσα Χρύσω Λέφου.

Περιελάμβανε επίσης πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των δημοφιλών τραγουδιστών Ματθαίου Γιαννούλη Ματθαίος Γιαννούλης , Αντώνη Χαβαδάκη και Γιώτα Καρρά, όπως επίσης και λαικών χορών από το χορευτικό συγκρότημα Δράκου, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

Επίσης, στο χώρο λειτουργούσαν περίπτερα με τη συμμετοχή πέραν των πενήντα εκθετών με παραδοσιακά προιόντα και επίδειξη παραδοσιακών τεχνών. Παράλληλα, λειτουργούσαν περίπτερα από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Cyprus DFMR , με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για διάφορα θέματα αλιείας. Επιπρόσθετα, διεξήχθηκαν εντυπωσιακά flyboard shows από την ομάδα Flyboarding Cyprus, ενώ στο χώρο του Φεστιβάλ λειτούργησε καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά, με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε θέματα σχετικά με τη θάλασσα, όπως επίσης και παιδική θεατρική παράσταση.

Τέλος, στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχαν φουσκωτά, και μασκότες, με τις οποίες τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν σε ειδικό photo booth.

Το φεστιβάλ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ» μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ , τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την χρηματοδότηση.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς ευχαριστεί επίσης όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του Φεστιβάλ, τους εστιάτορες του Λατσιού, αλλά και τους υπόλοιπους εστιάτορες από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Δημοτική Πλαζ για το ψήσιμο του ψαριού, το οποίο προσφέρθηκε στους επισκέπτες, τους χορηγούς , την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Υφυπουργείο Τουρισμού - Deputy Ministry of Tourism ,την Φθαρτεμπορική Ασπρής, τις εταιρείες ΚΕΟ και Carlsberg, τους χορηγούς επικοινωνίας, το Zenith fm 96.4 , Opsis , αλλά και το προσωπικό του Δήμου για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Ευχαριστίες εκφράζει επίσης και στις χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι τους τίμησαν για ακόμη μια χρονιά με την παρουσία τους.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς υπόσχεται ότι θα συνεχίσουνε τη διοργάνωση αυτού του πετυχημένου θεσμού για το Δήμο με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και δράσεις την επόμενη χρονιά!