Εκκωφαντική η απουσία Κυπριακού από προεκλογική εκστρατεία, είπε ο Γ. Ομήρου

Η απουσία συζήτησης για το Κυπριακό από την προεκλογική εκστρατεία ήταν εκκωφαντική, δήλωσε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου, αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πάφου.

«Λέγεται ότι οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας και είναι σωστό. Ελπίζω και εύχομαι και προσδοκώ ότι δεν θα υπάρξει τραυματισμός της δημοκρατίας από τη σημερινή εκλογική διαδικασία», ανέφερε ο κ. Ομήρου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι, «ως αποτέλεσμα των σημερινών εκλογών, δεν θα υπάρξουν φαινόμενα που θα προάγουν τον λαϊκισμό και την άκρατη δημαγωγία, όπως και τη γελοιοποίηση ή τη διακωμώδηση της πολιτικής διαδικασίας».

Την ίδια ώρα, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι «υπήρξε ένα πολύ εκκωφαντικό έλλειμμα στην προεκλογική εκστρατεία, η απουσία συζήτησης, προβληματισμού και κατάθεσης προτάσεων για το μεγάλο εθνικό μας θέμα, το κυπριακό πρόβλημα».

Διερωτήθηκε, ακόμη, αν πρόκειται περί αμνησίας ή περί εγκατάλειψης ενός θέματος εθνικής και φυσικής επιβίωσης του Κυπριακού Ελληνισμού από το πολιτικό προσωπικό, προσθέτοντας πως «ό,τι και να συμβαίνει είναι άκρως ανησυχητικό και θα πρέπει να το σημειώσουμε».

«Το Κυπριακό πρέπει να αποτελεί το πρώτιστο θέμα για το πολιτικό προσωπικό, για τις πολιτικές δυνάμεις, για ολόκληρο τον κυπριακό λαό», τόνισε ο κ. Ομήρου.

«Άλλα θέματα απασχόλησαν την προεκλογική εκστρατεία και συνεπώς άλλο και το διακύβευμα των σημερινών εκλογών», κατέληξε.